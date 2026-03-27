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Bukayo Saka England Arsenal struggles GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

¿Qué le pasa a Bukayo Saka? El extremo del Arsenal y de la selección inglesa está perdiendo su estatus de figura clave en un momento crucial tanto para el club como para la selección

Analysis
B. Saka
England
Arsenal
Premier League
England vs Uruguay
FEATURES

Cuando Bukayo Saka marcó su decimotercer gol con Inglaterra contra Gales en octubre y se convirtió en el jugador del Arsenal con más goles a las espaldas de la selección inglesa, un periodista pensó que sería una buena ocasión para pedirle a Thomas Tuchel que reflexionara sobre la carrera internacional del extremo. Seguramente esperaba que el alemán se deshiciera en elogios hacia uno de los mejores jugadores de club y selección de los últimos cinco años.

Pero, al tratarse del exigente Tuchel y no de su siempre cortés predecesor, Gareth Southgate, el alemán dio una respuesta inesperada. «¿Cuántos goles marcó con Inglaterra? ¿13? Tienen que ser más, no es suficiente», afirmó.

«Tiene que seguir adelante. Pensaba que eran al menos 30. Entonces habría dicho que no es suficiente, porque nunca estoy satisfecho. Es una gran amenaza para el Arsenal en la liga más difícil del mundo, así que ¿por qué no iba a serlo a nivel internacional?

«Tenemos el puesto para él, tiene la actitud, la resistencia, el talento, lo tiene todo para ser un jugador de primer nivel en la selección y eso es lo que tiene que demostrar».

Y, sin embargo, desde que Tuchel hizo esos comentarios, Saka ha dejado de ser «una amenaza tan grande» para el Arsenal. Y difícilmente podría haber elegido un peor momento para su bajón, con los Gunners luchando por ganar el triplete y el Mundial a la vuelta de la esquina…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Su temporada menos productiva

    A pesar de que los Gunners lideran la clasificación de la Premier League con nueve puntos de ventaja y son los que más goles han marcado, Saka está viviendo su temporada menos productiva en cinco años. En la Premier League, ha marcado seis goles en 22 partidos, la misma cifra que la temporada pasada, cuando solo fue titular en 20 encuentros debido a una operación de isquiotibiales que le mantuvo de baja más de tres meses.

    Solo suma tres asistencias, frente a las 10 de la temporada pasada, lo que le deja con nueve participaciones en goles, frente a las 16 de la temporada anterior. El descenso es aún mayor si se compara con las tres campañas anteriores, en las que contribuyó a 25 goles en 2023-23 y 2022-23, y a 18 tantos en 2021-22.

    Su impacto en los partidos decisivos también ha disminuido drásticamente. Entre las temporadas 2021-22 y 2023-24, sumó 22 goles y asistencias contra los tradicionales «Seis Grandes» de la Premier League, ganándose la reputación de dar un paso al frente cuando más importaba. La temporada pasada, solo fueron dos: un gol contra el Liverpool y una asistencia contra el Manchester City, con la obvia salvedad de que se perdió tantos partidos.

    Y esta temporada solo cuenta con una asistencia contra el Chelsea en sus ocho partidos contra rivales del top seis, y ni goles ni asistencias en la ida de las semifinales de la Carabao Cup contra el Chelsea, la final contra el City o los dos partidos de eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Falta de confianza

    Saka ha pasado por una racha de 15 partidos sin marcar que se ha prolongado durante 11 semanas, y solo ha marcado dos goles en la liga desde diciembre, a pesar de que solo se ha perdido dos partidos en ese periodo.

    Saka habló sobre su falta de productividad en los días previos a la final contra el City. «Esta temporada me hubiera gustado ser un poco más regular, rendir al máximo nivel», le dijo al exdelantero del Arsenal Paul Merson.

    «A veces puede pasar, pero estoy contento de que, como equipo, lo estemos haciendo bien juntos, de que luchemos en todos los frentes; de eso se trata. Quiero que la gente sepa que cada vez que estoy en el campo lo voy a dar todo y haré todo lo que pueda para ayudar a mi equipo a ganar».

    Pero la actuación de Saka en la derrota ante el City en Wembley, que acabó con las esperanzas de los Gunners de conseguir el cuádruple, fue una gran fuente de frustración para los aficionados del Arsenal.

    Las únicas ocasiones que tuvo se redujeron a dos disparos a puerta de James Trafford al comienzo del partido, mientras que solo intentó un regate y no pudo completarlo. Además, le regatearon cinco veces, lo que significa que el sacrificio que hizo en su juego ofensivo para reforzar la defensa del Arsenal no sirvió de nada.

    «Saka no hizo un buen partido», dijo Ray Parlour en Talksport. «Está fuera de forma, quizá haya perdido un poco de confianza, no sé, ¿fe? No es lo ideal este año, yendo además al Mundial, si eres aficionado de Inglaterra».

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    La amenaza de Madueke

    Ally McCoist, copresentador de Parlour, afirmó que Noni Madueke estaba cuajando una mejor temporada que Saka y pidió a Mikel Arteta que dejara al número 7 fuera de la alineación titular durante uno o dos partidos.

    Madueke se mostró más peligroso que Saka cuando saltó al campo en los últimos 24 minutos en Wembley. Y demostró ser más eficaz cuando le sustituyó en la última media hora del partido de ida en Leverkusen, provocando el penalti que permitió al Arsenal arrancar un empate a 1-1 en Alemania.

    Madueke también supone una amenaza para Saka a nivel internacional, tras haber sido convocado para los partidos contra Uruguay y Japón, los últimos que Inglaterra disputará en casa antes de partir hacia el Mundial.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    353 partidos en ocho años

    Arteta salió en defensa de Saka tras el partido en Leverkusen. Dijo: «Confío plenamente en él y le tengo mucho cariño. Puede tener alguna actuación individual que no refleje su nivel, como le ocurre a cualquier persona y a cualquier jugador del mundo, pero cuando ves su fortaleza y el impacto que tiene en el equipo, es sencillamente increíble».

    El entrenador del Arsenal también mencionó el efecto que las lesiones de Kai Havertz y Martin Odegaard han tenido en la influencia de Saka y destacó la gran cantidad de partidos que ha disputado para tener 24 años.

    Desde que debutó con el Arsenal en noviembre de 2018, Saka ha jugado 305 veces con el Arsenal, lo que le sitúa en el puesto 41 de la lista de jugadores con más partidos de la historia del club. Entre 2021 y 2023, jugó 83 partidos consecutivos de la Premier League, un récord del club. Ha jugado 48 veces con Inglaterra, lo que le sitúa en el puesto 73 de la lista de su país.

    Es una cantidad asombrosa de partidos para un jugador de su edad, teniendo en cuenta que Wayne Rooney, el jugador de campo con más partidos con los Tres Leones, disputó el último de sus 120 partidos internacionales a los 33 años.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Es culpa de la táctica de Arteta?

    Otros señalan el enfoque más defensivo del Arsenal en las dos últimas temporadas bajo la dirección de Arteta, lo que ha hecho que el equipo marque menos goles que en campañas anteriores y los distribuya de forma más uniforme.

    «Creo que viene del entrenador, porque creo que tienen que hacer demasiado trabajo defensivo», dijo Micah Richards en The Rest is Football. «Ahora tiene que decir: “Vale, hemos perdido este partido, no es el fin del mundo, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que en la Champions, en la FA Cup y en la liga soy el Saka que todo el mundo conoce y quiere?”, porque ese es un gran jugador. Los grandes jugadores dan la talla en los partidos importantes, y eso es lo que tienen que hacer».

    Gary Lineker se mostró de acuerdo: «Le pasan el balón muy atrás, y él tiene que hacer mucho trabajo defensivo, y para cuando lo recibe, todos están atrás y muy retrasados, y pueden marcarlo con dos o, a veces, tres jugadores.

    «Sigue jugando de forma brillante, pero no es fácil para él; en cambio, si estuvieran más arriba en el campo, podrían pasarle el balón pronto y entonces se encontraría en un uno contra uno y tendrías media oportunidad. Es muy difícil superar a dos o tres jugadores cada vez».


  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Seguirá siendo el mismo?

    Una razón menos mencionada, pero evidente, del descenso en la calidad ofensiva de Saka es el efecto de la operación de isquiotibiales, que parece haber mermado su capacidad para regatear a los rivales como solía hacerlo. Saka se rompió los isquiotibiales contra el Crystal Palace en diciembre de 2024 y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la madrugada de Nochebuena.

    Le dijo a The Sunday Times: «Empiezas a pensar: “¿Voy a volver a ser el mismo?”. A veces pienso: “¿Voy a volver en plena forma?”. Había pasado cinco años jugando al fútbol sin parar, ya fuera entrenando con el equipo todos los días o disputando partidos, y de repente todo se detiene. Estás con muletas, en el hospital y necesitas ayuda en casa durante las primeras semanas».

    Michael Owen, otro jugador que alcanzó la cima con su club y su selección siendo adolescente, ha afirmado que su carrera comenzó a declinar a los 23 años, en gran parte debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió a los 19. Owen no se benefició de la medicina moderna de la que disponía Saka, y varios jugadores, entre los que destaca el ganador del Balón de Oro de 2025, Ousmane Dembélé, han regresado tan bien como antes, si no más fuertes, tras sufrir la misma lesión.

    Es muy posible que Saka tenga sus mejores años por delante, después de todo, pero su reciente bajón ha despertado un temor comprensible entre los aficionados de Inglaterra y del Arsenal. Se perderá el amistoso contra Uruguay debido a que Tuchel ha dividido la plantilla para los amistosos de marzo, pero volverá a Wembley para enfrentarse a Japón el martes, con la esperanza de sumar más goles a los 14 que ya ha marcado con su selección.

    Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial dependen de que Saka recupere su mejor nivel, al igual que los sueños del Arsenal de ganar su primer título de la Premier League en 22 años. Tuchel no será el único que le anime a mejorar su juego.

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