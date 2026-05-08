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Khadija Shaw Man City gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¡Que le paguen a Bunny! El Manchester City comete un grave error al dejar marchar a Khadija Shaw, mientras el Chelsea se acerca a la máxima goleadora de la WSL

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En las últimas semanas, la tensión ha sido palpable dentro y fuera del campo mientras el Manchester City buscaba su primer título de la Superliga Femenina en diez años. La pérdida de puntos amenazó con devolver al Arsenal a la lucha, hasta que las Gunners tropezaron en Brighton y disiparon el suspense. Sin embargo, los seguidores citizen aún se preguntan qué pasará con su delantera estrella, Khadija Shaw.

El contrato de Shaw vence este verano y, a pocas semanas del plazo, aún no hay renovación. La delantera, cerca de su tercera Bota de Oro consecutiva de la WSL con 19 goles en 21 partidos, podría alcanzar su participación directa número 100 en un gol —entre tantos y asistencias— en solo 92 encuentros. Es un récord notable.

Sin embargo, pese a que esa productividad ha sido clave para que el City gane la WSL por primera vez desde 2016, todo indica que Shaw jugará en un rival la próxima temporada. El jueves, pocas horas después de la consagración, The Guardian informó que Shaw dejará el City este verano y que el Chelsea, que según The Athletic le ofrece 1 millón de libras anuales (1,36 millones de dólares), es el favorito para ficharla.

Tras años de intentos fallidos, las Cityzens por fin lo lograron y se proclamaron campeonas de Inglaterra. Que su delantera de talla mundial se marche sería un golpe muy duro que podría frenar este prometedor proyecto.

  • Alex Greenwood Man City contract renewal 2025-26Manchester City FC

    Un tropiezo poco habitual

    No es habitual en el City. En los últimos años ha sido muy proactivo con las renovaciones: Shaw firmó la suya al final de la temporada 2022-23, solo dos años después de llegar del Burdeos. Al año siguiente renovó a cuatro titulares más —Cuando Keating, Yui Hasegawa, Leila Ouahabi y Lauren Hemp— y al entrenador Gareth Taylor. La temporada pasada firmó la extensión de Kerstin Casparij, y este curso ya han rubricado la suya Hasegawa, Mary Fowler, Alex Greenwood y Rebecca Knaak.

    También hubo salidas gratis, como la de Laia Aleixandri, que volvió al Barcelona, pero tras el verano de 2023, cuando Georgia Stanway, Caroline Weir y Lucy Bronze se marcharon al acabar sus contratos, el City ha reaccionado con rapidez.

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  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Un jugador que rinde a un alto nivel

    ¿Por qué ha llegado la situación de Shaw a este punto? Resulta sorprendente, pues todo indica que la internacional jamaicana quería quedarse en Manchester. No extraña, ya que, desde su llegada al City en 2021, la jugadora de 29 años se ha convertido en una estrella mundial y está cómoda dentro y fuera del campo.

    La exentrenadora Taylor potenció su talento, periodo en el que marcó 62 goles en 71 partidos de la WSL. El nuevo técnico, Andree Jeglertz, ha ajustado la alineación esta temporada para favorecerla aún más. Dejar que Miedema se mueva libre por detrás de Shaw ha creado una sociedad letal, beneficiosa para ambas y para el equipo.

  • Iman Beney Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Jugador completo

    Shaw no solo es una máquina de marcar goles. También crea ocasiones para sus compañeras: esta temporada lleva cuatro asistencias, a solo tres del líder de la liga, y 27 pases clave, octava de la división, empatada con otras jugadoras. Esa cifra la sitúa por delante de Fran Kirby y Olivia Smith.

    A eso suma un gran trabajo defensivo. Solo las cuatro defensas titulares del City han hecho más despejes que ella, pues siempre aparece en su área para cabecear en jugadas a balón parado. Su presión constante es tan valiosa que su compañera Sam Coffey la definió como «una de las mejores delanteras presionantes de la liga y del mundo».

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Un error imperdonable

    Todo ello convierte a Shaw en una de las mejores delanteras del fútbol femenino, si no la mejor. Después de marcar el hat-trick más rápido de la historia de la WSL contra el Tottenham en marzo, el técnico de las Spurs, Martin Ho, la llamó «la mejor delantera del mundo con diferencia».

    Por eso sorprende que el City no haya hecho de su renovación una prioridad, pese a que ella quiere quedarse. Según The Guardian, la duración del nuevo contrato es el principal escollo en las negociaciones, sin detallar las posturas de cada parte.

    Sin acuerdo, el City perderá a una futbolista irreemplazable. Delanteras como Shaw no aparecen todos los días: desde su llegada en 2021, es la máxima goleadora de las cinco grandes ligas europeas. Un talento así se retiene cueste lo que cueste.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Admiradores comprensibles

    El Chelsea, rival del City en la semifinal de la FA Cup del domingo y equipo más vinculado al fichaje de Shaw, conoce bien el valor de una delantera de este calibre.

    Durante años, Sam Kerr ha sido su referente: ninguna jugadora ha marcado más goles en la WSL con las Blues. La internacional australiana ha brillado en las grandes ocasiones y, tras anotar cinco goles en cuatro visitas a Wembley, lo nombró su estadio favorito: «Nunca he estado allí sin ganar un trofeo».

    Esta temporada, con sus minutos limitados tras una lesión de ligamento cruzado anterior, el Chelsea ha notado su ausencia. Catarina Macario sufrió contratiempos antes de fichar por el San Diego Wave en marzo; Aggie Beever-Jones ha tenido problemas de tobillo; y Mayra Ramírez se perdió toda la temporada por una operación de isquiotibiales. Sin una ‘9’ fija, la defensa del título liguero ha sido decepcionante.

    Aun así, las Blues cuentan con otras jugadoras decisivas: Lauren James lo demostró en la final de la Copa de la Liga y buscará repetir este fin de semana ante el City. Ella y Alyssa Thompson han asumido un papel más central con resultados dispares, intentando compensar la ausencia constante de una delantera a disposición de la entrenadora Sonia Bompastor.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Una partida inconcebible

    Es lógico que el Chelsea quiera fichar a Shaw. También que varios clubes de Europa y Estados Unidos sigan a la delantera estrella del City. Lo que no cuadra es que las recién coronadas campeonas la dejen marchar.

    Tras acabar con la racha de seis títulos consecutivos del Chelsea en la WSL, este verano debería ser emocionante para el City, que debe consolidar su base de cara a una nueva era de triunfos. Sin embargo, ceder a una pieza clave, y además a un rival nacional, hace dudar de su capacidad para seguir creciendo.

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