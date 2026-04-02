GOAL/Getty
Traducido por
¿Qué le ha pasado a Chido Obi? Un entrenador de la cantera del Manchester United explica la ausencia del joven talento en el primer equipo tras el comentario «innecesario y perjudicial» de Ruben Amorim
La polémica valoración de Amorim sobre las jóvenes promesas
El ambiente en torno a la cantera del United se enrareció a raíz de los comentarios realizados por Amorim en diciembre. Al defender su decisión de dar prioridad a los jugadores con experiencia, el exentrenador del primer equipo ofreció una valoración contundente sobre las principales promesas del club. «[Harry] Amass está pasando apuros en la Championship. Chido no siempre es titular en el equipo sub-21», dijo Amorim, en lo que muchos en Carrington consideraron un golpe «innecesario y potencialmente perjudicial» al desarrollo de las canteras del club, según un informe de la BBC.
Según se informa, Obi y su compañero Amass expresaron su frustración publicando y borrando rápidamente en las redes sociales mensajes que destacaban sus logros individuales.
- Getty Images Sport
El cuerpo técnico defiende los progresos de Obi
En su primera intervención desde que regresó al club para dirigir al equipo sub-21, como parte de la reorganización provocada por la llegada de Michael Carrick, Adam Lawrence desmintió la idea de que Obi hubiera retrocedido. «Chido tiene mucha calidad y potencial, y se encuentra en un momento realmente bueno», insistió Lawrence. «Al inicio de la temporada se tomó la decisión consciente de que Chido centrara su desarrollo en el entorno de la cantera. El club hizo lo correcto en el mercado de fichajes que acaba de terminar, al mantener a Chido en el club».
Lawrence reconoció que volver al fútbol de la cantera tras haber probado el primer equipo nunca es fácil. «A Chido le encanta el fútbol. Naturalmente, como le pasa a cualquier jugador, cuando has tenido esa exposición al primer equipo y luego no estás tan cerca de él, eso va a tener un impacto», admitió. «Habrá un poco de decepción o frustración. Hay que reconocerle el mérito de haberlo afrontado de la manera correcta».
Superar un contratiempo preocupante debido a una lesión
Justo cuando parecía posible su convocatoria con el primer equipo, Obi sufrió un revés literal en su trayectoria. Durante un partido contra el Chelsea Sub-21 a principios de este mes, el joven tuvo que abandonar el terreno de juego con una preocupante lesión en la cabeza tras apenas unos segundos sobre el césped. El incidente ocurrió justo delante del entrenador interino Carrick, que observaba desde la grada mientras el delantero se sometía a los protocolos de conmoción cerebral.
Lawrence confirmó que Obi ya se ha recuperado por completo de la conmoción cerebral, y añadió: «Fue un revés porque en las dos o tres semanas anteriores a eso, se le veía realmente bien: Chido en su mejor momento». Antes de la lesión, el delantero había demostrado su clase con cuatro goles contra el Leicester City, recordando a todos por qué era tan codiciado cuando se marchó de la cantera del Arsenal.
- Getty Images Sport
Plan de crecimiento a largo plazo
Los responsables del United adoptaron una postura firme durante el mercado de fichajes de enero al rechazar todas las solicitudes de cesión del internacional sub-21 danés, ya que el club decidió mantenerlo en la cantera para centrarse en su desarrollo integral. Lawrence cree que esta estabilidad está dando sus frutos y afirma: «Se ha beneficiado de la rutina, el ritmo y un programa estable. Cuenta con el mismo equipo técnico y con grupos de jugadores similares».
A medida que la temporada llega a su punto álgido, Obi será fundamental para las categorías inferiores en la Premier League Under-21 International Cup y la FA Youth Cup. El cuerpo técnico de la cantera sigue exigiendo un alto nivel al delantero para asegurarse de que está física y psicológicamente preparado para el siguiente nivel. «Estamos presionando a Chido y poniéndole a prueba. En última instancia, su nivel de progresión y su rendimiento determinarán lo que suceda en verano», concluyó Lawrence.