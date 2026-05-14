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Zavier Gozo GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

¿Qué le depara el futuro a Zavier Gozo? A pesar del gran interés que despierta en Europa, el jugador del Real Salt Lake y posible estrella de la selección estadounidense se enfrenta a un futuro incierto a medida que se intensifican los rumores sobre su posible participación en el Mundial

Analysis
USA
Z. Gozo
FEATURES
Real Salt Lake vs Houston Dynamo FC
Real Salt Lake
Major League Soccer

Zavier Gozo quiere jugar en Europa, y los clubes lo siguen. Sin embargo, según GOAL, la alta valoración del RSL y una posible convocatoria con Estados Unidos para el Mundial podrían decidir su futuro.

Cada vez que Zavier Gozo sale al campo, responde dudas sobre su potencial. El extremo de 19 años mejora cada semana y ya es la revelación de la MLS. Su irrupción ha sido tal que, pese a no tener experiencia internacional, su nombre suena para la selección de Estados Unidos de cara al Mundial de este verano.

Pero sobre todas las respuestas que da, queda una pregunta: ¿qué sigue? Es un dilema para club y selección, pues Gozo tiene el mundo a sus pies en ambos frentes. La respuesta no es sencilla. Sus siguientes pasos aún no están claros.

Él ya sabe lo que quiere: jugar en Europa este verano. En una entrevista con Apple TV, Gozo afirmó estar listo para el siguiente nivel, y según fuentes de GOAL,varios clubes europeos piensan lo mismo.

«Me gustaría seguir en el RSL durante los próximos dos meses y, luego, en el mercado de verano, me gustaría irme a Europa», declaró Gozo a Apple TV. «Ese ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Creo que es el momento perfecto para dar ese siguiente paso y, si tengo esa oportunidad, quiero aprovecharla al 100 %».

Sin embargo, la operación no será fácil: varios clubes están interesados, pero las fuentes de GOAL apuntan a un posible punto muerto sobre el precio. El Real Salt Lake no quiere desprenderse de Gozo, pese a su deseo de crecer en otro escenario.

¿Y ahora qué? GOAL analiza los posibles próximos pasos de Gozo, dónde podría acabar, qué tendría que suceder para que se hicieran realidad y los imprevistos que podrían condicionar su futuro tanto en el club como en la selección.

  • Real Salt Lake v Portland TimbersGetty Images Sport

    Interés europeo

    El fútbol estadounidense se fija en Gozo esta temporada. Tras marcar cuatro goles y dar tres asistencias en 2025, su primera temporada completa con el RSL, ha despuntado en el inicio de 2026. En solo 12 partidos, el extremo de 19 años ya suma cinco goles y cuatro asistencias, incluidos dos en la victoria del miércoles sobre el Houston Dynamo.

    Incluso antes de esos goles, varios clubes europeos ya seguían de cerca al joven.

    Según GOAL, Aston Villa, Real Sociedad, Lyon, Atlético de Madrid y Hoffenheim siguen de cerca al joven, a quien no le faltan pretendientes. Ya en febrero, GOAL reveló que Villa, Atlético, Mónaco y Villarreal lo tenían en la mira antes incluso del inicio de la MLS. Su brillante arranque solo ha aumentado el interés de las cinco grandes ligas europeas.

    No obstante, su fichaje por un equipo europeo no será fácil, pese a ser su deseo. Llegar a un acuerdo se antoja complicado, pues RSL quiere retener a su joya de la cantera.

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  • Zavier Gozo, Real Salt LakeRob Gray-Imagn Images

    La logística de una mudanza

    Pese al interés extranjero, el Real Salt Lake no quiere vender por ahora.

    Según GOAL, el club quiere conservar a Gozo al menos hasta el final de la MLS. La razón es que, en 2024, vendieron al delantero Andrés Gómez al Stade Rennais a mitad de temporada y luego cayeron en la primera ronda de los playoffs ante Minnesota United. El objetivo es mantener unido al grupo, sobre todo tras un buen inicio de temporada que sitúa al equipo cuarto en una Conferencia Oeste muy abierta. Los nuevos propietarios, Miller Sports + Entertainment, admiran a Gozo y a Diego Luna, y quieren construir el equipo en torno a ellos.

    «Tener a Gozo es genial, y cuando se vaya a jugar a un nivel superior, será fantástico para él», declaró el director deportivo del RSL, Kurt Schmid, al Salt Lake Tribune. «Pero como club, nuestro trabajo es asegurarnos de que, cuando lo haga, tengamos al próximo Gozo o a quienquiera que venga detrás de ellos para poder seguir formando jugadores. Y eso no es nada fácil».

    La venta de Gómez reportó al club unos 11 millones de dólares inicialmente, más 2 millones en bonificaciones. Se necesitaría una cantidad muy superior para que el RSL se desprendiera de Gozo. El año pasado, el Anderlecht, el Copenhague y el FC Midtjylland lo siguieron por entre 4 y 5 millones. Después, el Aston Villa ofreció unos 8 millones. En febrero, GOAL informó que RSL pedía entre 10 y 13 millones, cerca ya del récord.

    Ahora, las fuentes aseguran que el RSL pediría cerca de 20 millones de dólares, lo que podría mantener al extremo en el equipo este verano. Es probable que el club ni siquiera responda a ofertas de siete cifras. Pocas entidades están dispuestas a pagar ocho cifras por un adolescente de la MLS con menos de 50 partidos en la máxima categoría.

    Solo tres jugadores de la MLS han alcanzado esa cifra: Miguel Almirón, Thiago Almada y Ricardo Pepi. Para comparar, Brenden Aaronson fichó por el RB Salzburgo por 6,5 millones y Daryl Dike llegó a 9,5 millones con el West Brom en 2022. Este invierno el Charlotte FC vendió al delantero de la selección estadounidense Patrick Agyemang por 8 millones de dólares, con posibilidad de llegar a 10 millones por cláusulas adicionales.

    Para Gozo, que quiere crecer en Europa, el precio puede ser un obstáculo; ya trabaja para que suceda.

  • Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport

    Vínculos con Costa de Marfil

    Los vínculos de Gozo con Costa de Marfil son evidentes: su segundo nombre, Didier, rinde homenaje a Didier Drogba, una leyenda del fútbol.

    «Claro, el nombre es por Drogba», admitió Gozo a GOAL el año pasado. «A mi padre le encanta; es su jugador favorito».

    Además, tramita su pasaporte marfileño: la federación local contactó a su agente, pero él se mantiene fiel a la selección estadounidense y busca más opciones a nivel de clubes.

    Gracias al Acuerdo de Cotonú, los futbolistas de muchos países africanos, caribeños y del Pacífico se consideran elegibles para la UE en la Ligue 1, por lo que no computan en la cuota de cuatro extracomunitarios. Con el pasaporte marfileño, Gozo resultaría más atractivo para los clubes franceses, que no tendrían que contabilizarlo como extranjero.

    De momento, Gozo podría disputar el Mundial de este verano.

  • TOPSHOT-FBL-U-20-WORLD CUP-USA-FRAAFP

    ¿Esperanzas de llegar al Mundial?

    El asistente de la selección masculina de Estados Unidos, Jesús Pérez, asistió al partido del RSL contra el FC Dallas. Aunque no lo mencionó directamente, sugirió que Gozo era uno de los jugadores que seguía de cerca.

    «Hay varios jugadores jóvenes en ambos equipos», dijo Pérez a Apple TV. «Luna ha jugado más con nosotros, pero seguimos a otros y es importante estar aquí».

    Gozo no es el único joven que brilla: el adolescente de los New York Red Bulls, Julian Hall, marcó el miércoles el hat-trick más joven de la historia de la MLS; Cavan Sullivan anotó su primer gol; Adri Mehmeti destaca como centrocampista con los Red Bulls y Mathis Albert debutó con el Borussia Dortmund.

    Sin embargo, Gozo acapara la atención. Las peticiones para que vaya al Mundial crecen, sobre todo por la escasez de extremos de alto nivel en la selección. Sería un ascenso fulgurante, ya que aún no ha participado en ninguna concentración, pero no sería inédito. Theo Walcott entró en la convocatoria de Inglaterra sin haber disputado ningún partido con la selección absoluta. Cesc Fábregas solo había jugado uno antes de incorporarse a la selección española de 2006. Más cerca, Julian Green solo había disputado un partido con la selección antes de incorporarse a la estadounidense en 2014 y marcar aquel famoso gol contra Bélgica.

    «Cada vez que llega [el Mundial], ya sea una oportunidad pequeña o grande, quieres estar en el equipo pase lo que pase, así que creo que ese es mi objetivo», declaró Gozo recientemente. «He oído que hay posibilidades [de que me convoquen este verano], pero no cuento con ello. Solo intento jugar lo mejor posible y, si eso impresiona a los entrenadores, que así sea».

    Con o sin Mundial, el futuro de Gozo, aún por definir en club y selección, sigue siendo prometedor.

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