¿Qué le depara el futuro a Bernardo Silva? Se revelan los planes de la leyenda del Manchester City a medida que su contrato llega a su fin

Guardiola nunca ha ocultado su admiración por el centrocampista, al que a menudo describe como uno de los jugadores más inteligentes que ha entrenado. El técnico catalán ha pedido en repetidas ocasiones al jugador que prolongue su estancia, pero parece resignado a perder a su capitán. El vínculo entre ambos ha sido una característica determinante de la flexibilidad táctica y el dominio del City en la máxima categoría del fútbol inglés durante las últimas temporadas.

Tras la victoria por 2-0 sobre el Wolverhampton en enero, Guardiola declaró: «Me encantaría, tanto para el Manchester City como para mí, que Bernardo Silva se quedara para siempre. Pero hemos hablado mucho con Bernie y él tiene que decidir lo mejor para él y su familia». Esta declaración sugiere que las consideraciones familiares pueden estar desempeñando un papel importante en el deseo del centrocampista de cambiar de equipo.