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ouedraogo el mala nagelsmann IMAGOimago / beautiful sports international

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¿Qué hizo realmente Said El Mala? ¿Qué pensar de la exclusión de Lennart Karl del Mundial y de la posterior convocatoria de Julian Nagelsmann?

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Ouedraogo por Karl. ¿Habría sido eso una opinión controvertida? Para Julian Nagelsmann no, lo que lleva a preguntarse: ¿qué le pasa a este hombre? O bien: ¿de qué estamos hablando aquí, en realidad? Un comentario.

La baja de Lennart Karl para el Mundial es un golpe duro: para el equipo, para sus entrenadores y para este joven de 18 años. «Duele de forma indescriptible», escribió Karl en Instagram. También es un golpe para el fútbol y sus aficionados.

Se echará de menos su frescura y su descaro, capaces de unir táctica y temperamento, y de conectar a jugadores y afición.

  • Espera... ¿Tranquilidad? ¿Atrevimiento y locuras? ¿Nadie más reúne todo eso?

    Ahora muchos lamentan que Said El Mala se quedara fuera de la lista del Mundial y, más aún, del campo. Los hinchas del Colonia y los amantes de los jugadores rápidos y habilidosos lo adoran. Son muchos. Quizá se pregunten qué hizo El Mala para que Nagelsmann lo ignore. No lo analizaré aquí, pero confieso que me divierte tanto como Lennart Karl.

    Era previsible que Nagelsmann no lo convocara y seguro tiene razones deportivas para no darle minutos ante Luxemburgo ni sumarse al entusiasmo por el joven de 19 años.

    Debe tenerlas, pues de lo contrario habría que dudar de su competencia como experto en fútbol, y ese no es el tema ni la intención.

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  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    Convocatoria para el Mundial: se puede considerar «un error catastrófico» o «extremadamente arriesgado»

    Al parecer, Nagelsmann no ve en El Mala ningún valor deportivo añadido ni —¡esto es una especulación!— otro punto a su favor para llevarlo a Estados Unidos.

    Sin embargo, ve algo en Assan Ouedraogo, quien debutó en la eliminatoria mundialista pero ha tenido una temporada irregular por lesiones. Chris Führich, pese a sus buenas actuaciones con el VfB, no aporta nada que Nagelsmann no tenga ya cubierto.

    Así llegamos a otro aspecto llamativo: la lista de la DFB incluye tres porteros —aunque el titular está lesionado—, cinco centrales, dos laterales izquierdos, ocho centrocampistas, dos mediapuntas, dos extremos derechos y cuatro delanteros centro. Quien haya prestado atención notará la ausencia de laterales derechos y extremos izquierdos, así como la abundancia de ocho centrocampistas, ya sean defensivos, ofensivos o polivalentes; Ouedraogo se incluye en este grupo.

    Pero insisto: Nagelsmann y su staff no se despertarán sudorosos antes del duelo contra Curazao maldiciendo la falta de extremos izquierdos o laterales derechos; ya habrán previsto algo. De no ser así, quizá ahora estarían convocados Josha Vagnoman o El Mala.

    Cada cual puede pensar que es un «error catastrófico» o «muy arriesgado», pero dudo que Nagelsmann añada obstáculos innecesarios si su experiencia le aconseja lo contrario.

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    Nagelsmann y la comunicación: los casos de El Mala, Undav y Baumann

    No quiero defender las decisiones de Nagelsmann sobre la plantilla, sino responder a quienes, de forma populista, aseguran que el seleccionador ha perdido el juicio.

    Simplemente se mantiene fiel a su estilo, sobre todo en su tendencia a comunicarse de forma desafortunada. Varias declaraciones, sobre todo las relacionadas con la convocatoria para el Mundial, pueden usarse en su contra. Baste recordar el elástico «principio del rendimiento» o su valoración de marzo sobre El Mala, a quien consideró sin minutos de juego.

    Sin embargo, El Mala fue titular en los diez partidos de la Bundesliga que disputó el Colonia a partir del 7 de marzo, marcó cinco goles y dio una asistencia. Tampoco ayudó su manejo de la situación de Deniz Undav ni su explicación sobre la convocatoria de Oliver Baumann y Manuel Neuer.

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    Bajo presión, Julian Nagelsmann se muestra desafiante.

    Decir que es desafortunado no basta. Hacer declaraciones contradictorias siempre es malo, porque Internet y los seguidores de un seleccionador nunca olvidan.

    Su estilo, a menudo defensivo o justificativo, puede parecer innecesariamente conflictivo y poco diplomático.

    Así, quizá restaría importancia a los temas, reduciría el margen de interpretación y no se sentiría tan presionado.

    Bajo presión, se muestra desafiante.

    Parece que las opciones de convocar a El Malas se redujeron a medida que crecía el respaldo público al joven delantero.

    Por supuesto, esto es solo una suposición.

  • Mundial 2026: La convocatoria de la selección alemana

    La clasificación de los jugadores en portería, defensa y ataque sigue la de la DFB, que no distingue funciones en el centro del campo ni identifica a los extremos.

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ofensiva

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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