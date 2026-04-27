«¡Que haga lo que quiera!» Un supertalento despierta grandes sueños en el BVB y se queda «sin palabras»

Book y el entrenador Niko Kovac siguen con gran satisfacción la evolución de Inacio. La salida confirmada de Julian Brandt, cuyo contrato vence este verano sin renovación, deja una vacante en el ataque. Si Inacio confirma las buenas impresiones, podría asumir más responsabilidad en el futuro.

Kovac subrayó que el talento no basta: también cuentan el trabajo, la disciplina y la dedicación. Y añadió: «Ganamos merecidamente el partido 1000 de la Bundesliga en casa; un bonito aniversario y un gran resultado».

Gracias al triunfo, el BVB selló su pase a la Liga de Campeones, algo que, en realidad, ya era una formalidad. «No tenía mucho miedo. El equipo tiene demasiada calidad para eso», dijo Book: «No tenía dudas, pero aun así es diferente cuando lo tienes asegurado. Se siente bien».

Inacio, satisfecho, evitó hablar con la prensa y prefirió publicar en Instagram: «Estoy sin palabras. Debut en el once inicial. Ante nuestro público. Gracias, BVB».