¿Qué gravedad tiene la lesión de Kylian Mbappé? El Real Madrid recibe noticias «positivas», pero sigue pendiente de la lesión en el isquiotibial izquierdo del delantero francés

Mbappé y el Real Madrid han recibido noticias tentativamente positivas tras la retirada del delantero durante su histórico partido número 100 con el club. La antigua estrella del París Saint-Germain conmocionó al Bernabéu al pedir ser sustituido en los últimos compases del partido contra el Real Betis, lo que desató inmediatamente el temor sobre su disponibilidad para el tramo decisivo de la temporada.

Las primeras exploraciones indican que la lesión no es grave. El periodista de DAZN Sergio Quirante informó en X que el jugador ya visitó la clínica: «Mbappé se sometió esta mañana a una ecografía del tendón de la corva izquierdo. El resultado fue bueno, pero el lunes se hará una resonancia magnética».