AFP
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¿Qué estaba haciendo Igor Tudor? Los aficionados están convencidos de que el entrenador del Tottenham cometió un error vergonzoso con Arne Slot antes del partido contra el Liverpool
Confusión en la línea de banda en Anfield
Tudor pareció confundir a Allan Dixon, responsable de relaciones con los jugadores del Tottenham Hotspur, con el entrenador del Liverpool, Slot, antes del inicio del partido del domingo por la tarde. El técnico de 47 años, que ha tenido un comienzo difícil en su etapa como entrenador interino, fue visto acercándose a Dixon por detrás cuando este salía del túnel. Al parecer, creyendo que estaba saludando a su homólogo, Tudor le dio una palmada en el brazo a Dixon e intercambió unas breves palabras con él mientras le rodeaba con un brazo. A continuación, Tudor se alejó rápidamente, y el vídeo se hizo viral en las redes sociales, dejando a los aficionados convencidos de que había cometido un gran error.
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Un punto decisivo conseguido
A pesar de los contratiempos previos al partido, Tudor logró finalmente evitar la derrota por primera vez durante su breve mandato, ya que su equipo remontó para conseguir un reñido empate a 1-1 contra los Reds. Los locales se adelantaron pronto en el marcador gracias a Dominik Szoboszlai, que vio puerta en el minuto 18. El Liverpool dominó gran parte del encuentro, pero los visitantes demostraron su resistencia. Su persistencia dio sus frutos en los últimos instantes del partido, cuando Richarlison marcó en el minuto 90 para salvar un punto vital. El dramático empate en los últimos minutos ofreció un raro rayo de esperanza.
Aumentan los temores de descenso
El punto conseguido con tanto esfuerzo en Anfield llega en un momento de enorme presión para el croata, que no había logrado ni una sola victoria en sus cuatro primeros partidos. Tras la jornada del fin de semana, el equipo del norte de Londres ocupa actualmente el puesto 16 en la tabla de la Premier League. Cuenta con 30 puntos, justo por delante del Nottingham Forest y el West Ham United, ambos con 29 puntos, manteniéndose a salvo de la zona de descenso por un estrecho margen. A falta de solo ocho partidos para el final de la temporada 2025/26, la perspectiva de un descenso impensable a la Championship sigue cerniéndose sobre el club.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Ahora la atención se centra en un calendario exigente, que comienza con el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA a mitad de semana contra el Atlético de Madrid, donde deben remontar una abultada desventaja de 5-2 de la ida. Tras sus hazañas europeas, la atención vuelve a centrarse en la crucial lucha por la permanencia en la liga. El próximo domingo reciben al Nottingham Forest, 17.º clasificado, en un partido de seis puntos para evitar el descenso, antes de viajar a Sunderland. La recta final también incluye complicados enfrentamientos contra el Brighton, el Wolverhampton Wanderers, el Aston Villa y el Chelsea, antes de que los Spurs concluyan la temporada en casa contra el Everton el 24 de mayo. Se prevé un final de temporada muy tenso.
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