«Si vienen el Barcelona y el Bayern, ¿qué hace que Gordon no se venga con nosotros?», sugirió la leyenda del FCB en el podcast de Bild «Bayern Insider», insinuando que el dinero fue clave en la decisión de Gordon.
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«¿Qué es lo que le impide venir a nuestro equipo?». Thomas Müller se burla de Anthony Gordon por su rechazo al FC Bayern
En las últimas semanas, Gordon se había perfilado como el fichaje preferido del Bayern para la delantera. Este jugador de 25 años es muy versátil y podría haber competido con Luis Díaz en la banda izquierda o haber actuado como suplente de Harry Kane en el centro del ataque.
Sin embargo, desde el viernes por la noche está claro que el Bayern se queda sin él: el internacional inglés fichará por el Barça. Gordon ha firmado un contrato de cinco años hasta 2031 y el club catalán pagará al Newcastle United hasta 80 millones de euros en concepto de traspaso, incluyendo bonificaciones. Se sabe que el Bayern no quiso igualar la oferta y se fijó un tope de 60 millones.
- AFP
Thomas Müller a Anthony Gordon: «Yo iría al Bayern»
«No me lo puedo imaginar», afirmó Müller sobre la idea de que las palmeras y el mar de Barcelona hayan influido en la decisión de Gordon de fichar por el campeón español. Sin embargo, reconoció que el trabajo a las órdenes del entrenador del Barça, Hansi Flick, sí fue un factor: «Es realmente divertido jugar a sus órdenes, tanto por su liderazgo como por su estilo de juego», afirmó el jugador de 36 años, que ya lo tuvo como técnico en el Bayern durante año y medio y lo conoce desde su etapa como segundo de la selección alemana y como seleccionador en el Mundial 2022.
Tras dejar el Bayern el verano pasado, después de 25 años en el club, y fichar por los Vancouver Whitecaps de la MLS, Müller sentenció: «Yo iría al Bayern».
Tras el rechazo de Gordon: ¿a quién fichará ahora el FC Bayern para la delantera?
Con el fichaje de Gordon, el Barça gana profundidad en dos frentes: puede presionar a Raphinha, quien sufrió muchas lesiones la temporada pasada, en la banda izquierda, y competir por la titularidad en el centro del ataque. Robert Lewandowski ya no estará, así que, de momento, Ferran Torres es su principal rival. No obstante, se asegura que el Barça negocia con insistencia el fichaje de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, lo que añadiría más competencia. El viernes por la noche, el Atlético generó revuelo con varias publicaciones en redes sociales en las que criticó con dureza a los catalanes.
Por ahora se desconoce qué pasará con Marcus Rashford. El club puede ficharlo de forma definitiva por unos 30 millones de euros, y al jugador le gustaría quedarse, aunque las opciones han disminuido con la llegada de Gordon. Aun así, no se descarta su traspaso definitivo.
Mientras tanto, el Bayern busca otras opciones. Además de Gordon, se menciona a Yan Diomande, del RB Leipzig, valorado en unos 100 millones de euros y seguido también por Liverpool y París Saint-Germain. Otra opción es Junior Kroupi, del AFC Bournemouth, cuyo fichaje rondaría los 80 millones.
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El fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona en cifras
Antiguo club
Newcastle United
Nuevo club
FC Barcelona
Cantidad del traspaso
Hasta 80 millones de euros (incluidos los pagos por bonificaciones)
Contrato con el Barça hasta
el 30 de junio de 2031.