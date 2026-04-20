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«¿Qué es esto?» - Erling Haaland reacciona al cabezazo de Gabriel y asegura que «no hizo nada» para provocarlo
La negativa de Haaland a simular una falta
Haaland, referente del Manchester City, habló sobre el momento en que Gabriel le inclinó la cabeza hacia la cara. La acción merecía roja directa, pero el árbitro solo mostró amarilla.
Tras el partido, Haaland declaró a Sky Sports que, de haber exagerado el contacto, quizá habría habido roja: «Si me tiro, tal vez es roja, pero no lo haría a menos que me ataquen de verdad. No he visto la jugada, pero es lo que hay. No me tiro tan fácilmente. Me sacaron amarilla y no sé por qué. Él [Gabriel] se me echó encima, así es».
- AFP
«¿¡Qué es esto?!» - El delantero, desconcertado por el choque
Haaland mostró su frustración por el enfrentamiento y la reacción del árbitro. Visiblemente incrédulo, declaró a Viaplay: «¿Debería decírselo al árbitro? Da igual. ¡Mira esto, ¿qué es esto?! [Esto no es fútbol], lo sé».
Sobre la doble tarjeta, reveló la explicación del árbitro Anthony Taylor: «Dice que es culpa de ambos. Eso es lo que dice siempre», añadió Haaland. A pesar del altercado, el jugador del City insistió en que no hizo nada para provocar a su rival. Tras marcar el gol de la victoria, se le preguntó si había dicho algo al defensa y respondió: «No, no lo hice. Nunca haría algo así… ¡Bueno, quizá a veces! Pero no, no hice nada».
La Premier League emite un comunicado aclaratorio
A pesar de las protestas de comentaristas y del entorno del City, el VAR ratificó la decisión del árbitro. La Premier League explicó que el contacto no fue lo suficientemente intenso como para justificar una expulsión. La cuenta de Twitter del Match Centre confirmó que la acción de Gabriel «no se consideró excesivamente agresiva ni violenta».
- AFP
El Manchester City recorta distancias
La victoria 2-1 del Manchester City sobre Arsenal en el Etihad acortó la brecha a tres puntos, con un partido menos para los citizens. La diferencia en la cima se reduce mientras la temporada llega a su recta final. El City puede igualar al líder si gana en Turf Moor ante el Burnley el miércoles. El Arsenal, por su parte, necesita los tres puntos contra el Newcastle en el Emirates el sábado.