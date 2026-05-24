¿Qué equipación usará el Arsenal al levantar el título de la Premier League? Los Gunners revelan sus planes para la entrega del trofeo tras tener que vestir la segunda equipación en la última jornada contra Crystal Palace

Según football.london, el Arsenal usará su equipación roja y blanca de local antes de levantar el trofeo de la Premier League el domingo. Los Gunners viajan a Selhurst Park tras asegurar el título gracias al empate del Manchester City a mitad de semana en Bournemouth, que confirmó a la plantilla de Arteta como campeona.

La plantilla vio juntos el tropiezo del City antes de celebrar hasta bien entrada la noche en Londres, pero aún deben cumplir con el trámite de recibir el trofeo. Como el Crystal Palace usa su equipación a rayas rojas y azules, los futuros campeones jugarán la última jornada con la blanca de visitante.