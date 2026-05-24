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¿Qué equipación usará el Arsenal al levantar el título de la Premier League? Los Gunners revelan sus planes para la entrega del trofeo tras tener que vestir la segunda equipación en la última jornada contra Crystal Palace
La logística de una coronación en Londres
Según football.london, el Arsenal usará su equipación roja y blanca de local antes de levantar el trofeo de la Premier League el domingo. Los Gunners viajan a Selhurst Park tras asegurar el título gracias al empate del Manchester City a mitad de semana en Bournemouth, que confirmó a la plantilla de Arteta como campeona.
La plantilla vio juntos el tropiezo del City antes de celebrar hasta bien entrada la noche en Londres, pero aún deben cumplir con el trámite de recibir el trofeo. Como el Crystal Palace usa su equipación a rayas rojas y azules, los futuros campeones jugarán la última jornada con la blanca de visitante.
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Un cambio rápido en Selhurst Park
Tras el partido, Martin Odegaard y sus compañeros volverán al vestuario para cambiarse la equipación de visitante y ponerse los colores principales del club. Así, las fotos oficiales y las imágenes de la alzada del trofeo mostrarán la estética roja y blanca, no la alternativa.
Mientras, el Crystal Palace hará su habitual vuelta de agradecimiento de fin de temporada. El técnico Oliver Glasner aprovechará para agradecer a la afición antes de centrarse en la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano. Una vez despejado el campo, todo estará listo para la coronación de la Premier League.
Mikel Arteta marca la pauta
Arteta insiste en celebrar el título antes de buscar el doblete. «Hemos tenido 48 horas para disfrutar de la liga. Ahora nos prepararemos bien y recuperaremos nuestro nivel para competir», dijo.
Quiere que disfruten del ambiente con la afición en Selhurst Park antes de pasar página. «El domingo tendremos un pequeño margen para celebrar, para levantar el trofeo como se merece y para conectar con nuestra gente. Después, tendremos seis días para escribir una nueva historia en este club», añadió.
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Con la mirada puesta en un título europeo
La «nueva historia» que menciona Arteta es la final de la Liga de Campeones contra el PSG, el sábado 30 de mayo. El Arsenal tiene menos de una semana para pasar de campeón nacional a aspirante europeo, en busca de su primer título continental. El técnico confía en que su equipo sabrá gestionar la euforia del título reciente con la exigencia de una final de alta presión.
Sobre el duelo con los campeones franceses, Arteta afirmó: «Prepararemos el partido para ganar y escribir una nueva página en la historia del club. Sabemos lo que nos espera: debemos ganárnoslo y prepararnos muy bien. Estoy muy seguro de que llegaremos en la mejor situación. Serán 90 minutos en el mayor escenario posible contra uno de los dos mejores».