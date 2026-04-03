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«¡Qué bien estar de vuelta!» - Cristiano Ronaldo celebra su regreso tras la lesión con un doblete, mientras el Al-Nassr se acerca al título de la Liga Profesional Saudí
Un siglo de excelencia para CR7
Ronaldo se aseguró de que su partido número 100 en la Liga Profesional de Arabia Saudí fuera inolvidable. Tras un breve parón debido a una lesión en el tendón de la corva que le impidió disputar los tres últimos partidos de liga, el jugador de 41 años volvió a la alineación titular con el mismo hambre de gol que ha caracterizado su carrera, y marcó dos goles en la segunda parte para doblegar la resistencia del Al-Najma.
Las estadísticas siguen desafiando la edad del exjugador del Real Madrid y del Manchester United. Ronaldo suma ya 97 goles en sus primeros 100 partidos de liga en Arabia Saudí, la asombrosa cifra de 39 más que su rival más cercano, Abderrazzaq Hamed-Allah, en el mismo periodo. Con ocho disparos —el máximo del partido— y cuatro ocasiones claras creadas, Ronaldo demostró ser el jugador decisivo que el Al-Nassr necesita para la recta final hacia el título.
Ronaldo celebra su regreso en las redes sociales
Tras el partido, el legendario delantero compartió su emoción en Instagram, escribiendo a sus seguidores: «¡Qué bien estar de vuelta! ¡Seguimos adelante juntos!». El mensaje de la superestrella portuguesa reflejaba su satisfacción por haber vuelto con éxito a la acción tras su baja por lesión. La victoria en el Al-Awwal Park ejerce una enorme presión sobre su rival, el Al-Hilal, que ahora se encuentra a seis puntos de distancia antes de su enfrentamiento con el Al-Taawon.
Los sustos iniciales y una lección magistral de Mané
A pesar del resultado final, el Al-Nassr no lo tuvo nada fácil en la primera parte. Se quedaron atónitos en el minuto 44, cuando Felippe Cardoso demostró una fuerza impresionante para zafarse de los defensas y asistir a Rakan Al Tulayhi, quien remató con potencia ante un portero indefenso. Fue un lapsus momentáneo en una primera parte dominada por el equipo de Jorge Jesus, pero este respondió con la eficacia propia de un campeón.
La remontada comenzó incluso antes de que sonara el pitido del descanso. Abdullah Al Hamddan restableció la igualdad al aparecer como un fantasma en el segundo palo para rematar un pase de cabeza de Abdulelah Al Amri tras un centro de Marcelo Brozovic. Luego, en el noveno minuto del tiempo de descuento, Sadio Mané se convirtió en el protagonista. El delantero senegalés se embarcó en una deslumbrante jugada individual, regateando a tres defensas antes de lanzar un disparo que se coló por la escuadra derecha para dar al Al-Nassr la ventaja al descanso.
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Ronaldo toma las riendas tras el descanso
El Al-Najma amenazó con volver a aguar la fiesta al comienzo de la segunda parte, cuando Cardoso marcó él mismo con un disparo con efecto que se coló por la escuadra tras un pase atrás de David Tijanic. Sin embargo, el empate solo duró hasta que Ronaldo tomó las riendas. Cuando Abdullah Al Hawsawi fue sancionado por una mano dentro del área, el capitán del Al-Nassr no falló desde el punto de penalti y volvió a dar ventaja a su equipo.
El segundo gol de Ronaldo de la noche, en el minuto 73, fue un clásico remate de depredador. Tras controlar con un delicado primer toque un centro raso de Nawaf Bu Washl, remató a puerta desde cerca. Aunque el árbitro asistente levantó inicialmente la bandera por fuera de juego, una larga revisión del VAR confirmó finalmente que el gol era válido, para gran alegría de la afición local. Mane redondeó el marcador en el minuto 95, rematando a puerta un centro de Salem Al Najdi para sellar la victoria por 5-2.