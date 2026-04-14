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«¡Que baile!» - Una leyenda del Barcelona acalla a los detractores de Lamine Yamal
Rakitic defiende a Yamal ante el creciente escrutinio
Yamal ha acaparado la actualidad por sus declaraciones sinceras y su enfado tras ser sustituido, lo que ha generado debate entre aficionados y expertos. El extremo de 18 años sigue siendo uno de los talentos más prometedores del Barcelona, aunque su personalidad y confianza dividen opiniones. Mientras el Barcelona se prepara para el decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el excentrocampista blaugrana Rakitic ha salido en su defensa. El croata asegura que hay que valorar su talento, no el revuelo.
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Rakitic anima a los jóvenes a disfrutar del momento
Rakitic subrayó que los jugadores deben disfrutar del momento en las grandes noches europeas, pese a la presión de representar al Barcelona.
«Sabemos qué partidos son especiales y preparas cada detalle con más cuidado», afirmó la leyenda del Barça, según cita Barca Universal. Nunca te olvides de disfrutar y ser feliz, porque hay mucha presión, pero hay millones de personas a las que les encantaría estar en tu lugar. Con Lamine, debemos dejarle disfrutar, dejarle bailar, dejarle hacer lo suyo, pero también me gustaría verle asumir responsabilidades.
Por lo general no hay que decir mucho a los jóvenes, pero Lamine ya se exige más a sí mismo y quiere más, aunque es muy joven. Estos partidos le hacen crecer y el Barça le necesita. Desde su debut tiene ese “flow”; creo que es la palabra adecuada. No soy muy moderno, soy más de la vieja escuela, pero así es el fútbol hoy. Eso forma parte del juego, lo importante es lo que pasa después en el campo, y ahí está rindiendo: no podemos pedir más».
La orientación y el liderazgo son esenciales para una joven promesa.
Rakitic elogió el talento natural de Yamal, pero admitió que gestionar una promesa tan precoz exige liderazgo firme en el vestuario.
«“Difícil” no lo define; creo que necesitaría un capitán como Puyol, Rakitic o Xavi», explicó. «No es fácil, porque luego, si las cosas van mal, culpamos a su juventud, y eso vale tanto para lo bueno como para lo malo».
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¿Y ahora qué?
El Barcelona se centra en el decisivo duelo de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, con el objetivo de alcanzar las semifinales. Perdió la ida 2-0 y debe ganar por tres goles para avanzar y enfrentarse al Arsenal o al Sporting de Lisboa.