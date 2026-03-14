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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

«Que ahora lo vea de otra manera...»: el árbitro Christian Dingert admite haber cometido un error tras unas decisiones polémicas en contra del FC Bayern

El empate a 1 del FC Bayern de Múnich ante el Bayer Leverkusen en la 26.ª jornada de la Bundesliga estuvo marcado por algunas decisiones polémicas del árbitro Christian Dingert, quien anuló dos goles del equipo muniqués y expulsó a Luis Díaz por una supuesta simulación. Hay una decisión que ya no volvería a tomar.

«Si veo las imágenes, ya no lo volvería a pitar así», declaró Dingert en Sky sobre la expulsión que le mostró a Luis Díaz, del Bayern, en el minuto 84. Previamente, Díaz había entrado en el área con el balón en los pies tras un magnífico pase por encima de la defensa de Harry Kane y, a continuación, se había elevado ante la salida del portero del Leverkusen, Jonas Blaswich.

 Blaswich había golpeado a Díaz en el pie. Dingert consideró que se trataba de una simulación y, para gran disgusto de los muniqueses, mostró la tarjeta amarilla-roja a Díaz, que ya había sido amonestado tras un choque con Aleix García.

  • Dingert explicó: «Durante el partido, percibí que el jugador Díaz se elevaba. No percibí así el contacto posterior en el pie. Es evidente, por supuesto, que ahora, en retrospectiva, lo veo de otra manera».

    Dingert dio así la razón al Bayern, que se había enfadado bastante por la expulsión de Díaz. «No quiero defender que sea penalti, pero eso no es en absoluto una simulación», dijo el capitán Joshua Kimmich en DAZN. «Cuando veo las imágenes, hay contacto. Eso no se puede negar». 

    El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se había enfadado mucho, algo muy poco habitual en él. Dijo: «Nadie en el estadio sabe por qué le sacan la roja. Es una locura. Que alguien me explique por qué es amarilla». Jonathan Tah también destacó en Sky que Díaz se levantó inmediatamente. «No está montando un espectáculo, no está fingiendo».

    Dingert explicó por qué el VAR no había intervenido en esta situación para darle la oportunidad de rectificar su error de apreciación ya en el terreno de juego: «En el caso de una tarjeta amarilla-roja, actualmente no es posible que el VAR intervenga». Sin embargo, esta regla cambiaría en verano. 

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    ¿Mano de Harry Kane? Christian Dingert se mantiene firme

    Sin embargo, en otra decisión controvertida, el árbitro de 45 años se mantuvo firme en su decisión. 

    Harry Kane había marcado el supuesto gol del 1-1 en el minuto 61, inmediatamente después de salir al campo. Dingert había concedido inicialmente el gol, pero revocó la decisión tras revisar las imágenes de vídeo.

    En la jugada del gol, el portero del Leverkusen, Jonas Blaswich, había lanzado el balón hacia el codo de Kane. Sin embargo, Kane se había girado y Blaswich le había disparado desde muy corta distancia. «Las decisiones del árbitro de vídeo a veces son cuestionables», declaró posteriormente el portero del Bayern, Sven Ulreich. «En decisiones muy claras, se puede intervenir. Pero no en un bloqueo, si hay un poco de mano o no. Le dispara desde un metro». 

    Dingert, sin embargo, opinó: «Desde mi posición, al principio no lo percibí. El VAR me recomendó que volviera a ver la perspectiva desde detrás de la portería. Y ahí me di cuenta: el brazo se interpone ligeramente en la trayectoria del disparo. Esto inició la fase de ataque y el Bayern pudo controlar la jugada». Por lo tanto, la mano era sancionable. 

    Dingert calificó de «totalmente normal» el intercambio con los responsables del Bayern tras el partido. Hubo «muchas jugadas dudosas en contra del Bayern», «hay que decirlo claramente. Pero las emociones se mantuvieron dentro de unos límites razonables». Tanto durante el partido como en el intercambio posterior con el entrenador Kompany y el director deportivo Max Eberl: «Fue muy objetivo, estuvo bien», dijo Dingert.

  • FC Bayern: los próximos partidos

    FechaHoraPartido
    Miércoles, 18 de marzo21:00FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones)
    Sábado, 21 de marzo15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15:30SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18:30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
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