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«Puedo ser uno de los mejores del mundo»: Jeremy Doku, estrella del Manchester City, explica cómo llegar a lo más alto
La búsqueda estadística de la grandeza goleadora
Desde su fichaje por 55 millones de libras (74 millones de dólares) procedente del Rennes en 2023, Doku se ha consolidado como una anomalía estadística en la Premier League. Actualmente lidera la liga tanto en regates intentados como en regates completados, aunque su rendimiento goleador sigue siendo modesto, con solo 19 tantos en 123 partidos. Pep Guardiola ha sugerido que «nunca será un máximo goleador», reto al que el extremo quiere responder.
«Un extremo tiene que marcar», admite Doku a The Telegraph. «Si consigo esos goles, llegaré sin duda. Pregunta a los defensas; verás que, si marco, la conversación cambia». Pero estoy seguro de que, si marco, la conversación sería distinta». Quiere añadir «goles fáciles», como remates a puerta vacía, porque, aunque sus acciones individuales son espectaculares, la regularidad llega de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.
- AFP
Duelos contra los mejores y dobles marcajes defensivos
El respeto que inspira Doku se nota en los cambios tácticos de sus rivales. En la Liga de Campeones, ante el Real Madrid, dijo que ahora le marcan con dos defensas. Hasta compañeros de élite como Trent Alexander-Arnold han sido grabados imitando sus característicos movimientos de hombros, muestra del desgaste físico y mental que impone a sus marcadores.
«Vi ese vídeo; fue un buen duelo contra él», dice Doku sobre las imágenes en las que aparece el exjugador del Liverpool. «Me gusta jugar contra él. Ahora, casi siempre, hay dos defensas marcándome, lo cual no es un problema porque eso significa que hay otro jugador libre. Pero sé que en el uno contra uno, obviamente, esa es mi mayor cualidad. No lo escondo: esa es mi virtud».
Demostrando su valía en los grandes escenarios
El belga ha sido clave en el avance del City en la competición nacional. En la semifinal de la FA Cup contra el Southampton, entró desde el banquillo cuando su equipo pasaba apuros y marcó un gol de rebote que significó el empate, antes de asistir a Nico González para sellar la victoria.
Su impacto explica por qué técnicos como Arne Slot, del Liverpool, lo llaman «imparable» en espacios cortos. Pese a los elogios de entrenadores de renombre, Doku mantiene la humildad. «Agradezco esos elogios, pero no los uso como motivación», explica. «Al fin y al cabo, soy yo quien debe ser constante, imparable, difícil de marcar y fiable para mi equipo».
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En busca del triplete nacional y de los rivales más cercanos
Tras ganar la Carabao Cup y vencer al Burnley, el City aspira ahora al triplete nacional. El Arsenal lidera la Premier con tres puntos de ventaja, pero el City aún tiene un partido pendiente. Doku atribuye la solidez del equipo a su hambre de victorias. «Estamos en un buen momento, con confianza y hambre. Sabemos que queda mucho por lo que luchar y eso nos impulsa», afirma.
Además, bromeó sobre quién es el más rápido del Etihad: admite que el defensa Abdukodir Khusanov le disputa el trono. «Todos saben que Khusanov es muy rápido. Quizá le gane en 15 metros, pero en 40 me ganaría él». Tanto en el sprint como en la lucha por los títulos, Doku va a toda máquina.