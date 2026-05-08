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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

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«Puedo confirmarlo»: ¿se cerrará pronto el fichaje del FC Bayern? El famoso talento ya está en Múnich

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K. Kvaratskhelia
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El director deportivo, Christoph Freund, confirmó que el hermano menor de la estrella del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, está en Múnich y es candidato a fichar por el Bayern.

En los últimos días se filtró que Tornike Kvaratskhelia está en Múnich para reunirse con los responsables del club.

  • «Puedo confirmarlo», declaró Freund en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra el VfL Wolfsburgo. El joven de 16 años ya se ha incorporado a los entrenamientos y ha disputado un partido amistoso con el equipo sub-17 contra la Global Academy. 

    «Si es tan bueno como su hermano, que es excepcional —un jugador de talla mundial—, sería exagerado decirlo ahora. Pero es un joven con talento y ya veremos cómo evoluciona», añadió.

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    Khvicha Kvaratskhelia también iba a fichar por el Bayern de Múnich

    Tornike Kvaratskhelia, extremo izquierdo, tiene un perfil similar al de su hermano Khvicha. Ya ha jugado con la selección sub-17 de Georgia y con el filial del Dinamo de Tiflis. Por su corta edad y porque Georgia no pertenece a la UE, no puede fichar de forma definitiva hasta la mayoría de edad. Una solución podría llegar a través de un club asociado a la red Red&Gold, que incluye al Los Angeles FC, al Grasshoppers de Zúrich —donde el Bayern suele ceder jugadores—, al Racing Club de Montevideo, al S.D. Aucas, al Jeju SK FC y al Gambinos Stars Africa. Uno de ellos podría ficharlo y cederlo al Bayern cuando cumpla 18 años.

    En su día, el fichaje de Khvicha Kvaratskhelia también fracasó por este mismo problema. Los responsables del Campus estaban convencidos tanto a nivel deportivo como personal, pero el Bayern no encontró ningún club de cesión en el que «aparcar» a este talento excepcional para luego ficharlo al alcanzar la mayoría de edad. Finalmente fichó por el Rubin Kazán y luego por el Nápoles, donde despuntó, y ahora brilla en el PSG como uno de los mejores atacantes del mundo.

    Esta temporada ya hay un ejemplo: Bara Sapoko Ndiaye, cedido por Gambino Stars Africa, jugará cuatro partidos en la Bundesliga y será fichado de forma definitiva en verano.

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