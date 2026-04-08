«¿Puedes garantizar que no vas a morir este año?» - El presidente del Atlético de Madrid responde a los rumores sobre el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona en el mercado de verano

Según «Marca», Cerezo dejó claro que el Atlético no piensa dejar marchar a Álvarez. Antes de una comida con directivos del Barcelona, los periodistas le presionaron sobre el posible fichaje del delantero por el club catalán. Cerezo respondió con una extraña analogía: «¿Podéis garantizar que no vais a morir de aquí a finales de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, ¿qué puede pasar? Te lo diré en tres palabras: Julián tiene contrato».