Getty
Traducido por
«¿Puedes garantizar que no vas a morir este año?» - El presidente del Atlético de Madrid responde a los rumores sobre el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona en el mercado de verano
Cerezo desmiente los rumores sobre su fichaje por el Barcelona
Según «Marca», Cerezo dejó claro que el Atlético no piensa dejar marchar a Álvarez. Antes de una comida con directivos del Barcelona, los periodistas le presionaron sobre el posible fichaje del delantero por el club catalán. Cerezo respondió con una extraña analogía: «¿Podéis garantizar que no vais a morir de aquí a finales de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, ¿qué puede pasar? Te lo diré en tres palabras: Julián tiene contrato».
- Getty Images
Las cifras clave que explican el buen momento del delantero
Es fácil entender por qué el Barcelona quiere fichar a este delantero de 26 años. Esta temporada ha marcado 17 goles y dado nueve asistencias en 44 partidos, con un total de 3.106 minutos jugados. Desde que dejó el Manchester City, ha sumado 46 goles y 17 asistencias en 101 encuentros con el Atlético. Además, ficharlo será muy difícil: su contrato vence el 30 de junio de 2030, así que el Atlético parte con ventaja en cualquier negociación.
El gigante catalán busca un nuevo delantero
Informes recientes señalan que Barcelona quiere fichar a Álvarez para reforzar su ataque. Sin embargo, su situación económica complica la operación. Aunque buscan un fichaje estrella, pagar lo que pide el Atlético parece muy difícil. Se rumorea que una cesión con opción de compra sería rechazada, y que un traspaso rondaría los 175 millones de euros, aunque algunos informes elevan la cifra a 200 millones.
- Getty Images
Nos espera un partido decisivo de la Liga de Campeones
Más allá del mercado de fichajes, la prioridad del Atlético es el crucial partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona este miércoles. La plantilla busca revancha tras la dolorosa derrota 2-1 ante el gigante catalán en La Liga el fin de semana. A pesar del revés y del revuelo en torno a Álvarez, Cerezo mantiene el optimismo y confía en un resultado vital a domicilio.