Puede que Roberto De Zerbi no sea «el hombre adecuado» para los Spurs, ya que a Teddy Sheringham le preocupa que su «temperamento latino» pueda acabar siendo su perdición en la lucha por evitar el descenso

El técnico italiano fue nombrado recientemente para sustituir a Igor Tudor, con el objetivo de alejar al equipo del norte de Londres del descenso de la Premier League en las últimas semanas de la temporada.

La decisión del Tottenham de recurrir a De Zerbi ha dividido opiniones, y la leyenda del club, Sheringham, se pregunta si el carácter abrasivo del italiano es lo que el club necesita en este momento.

En declaraciones a BestBettingSites, el exinternacional inglés destacó la personalidad explosiva del entrenador como un posible obstáculo en el vestuario.

«Me cae bien, ante todo. Me gusta como entrenador, si soy totalmente sincero», afirmó Sheringham. «No sé si es la persona adecuada para el Tottenham. Es muy franco, tiene un temperamento muy latino, a veces bastante irritable. Dice lo que piensa, dice lo que exige a la gente. No sé si es el tipo de persona adecuada para estar al mando a largo plazo, pero me entusiasma lo que te aporta».