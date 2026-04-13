¿PSG o Juventus serán los siguientes? Un nuevo reto «intrigaría» a Pep Guardiola tras sus títulos con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City

Guardiola no ha dado muchos detalles sobre sus planes de futuro. Se ha especulado con su posible paso a la dirección técnica internacional, ya que se inspira en su antiguo rival en el Liverpool, Jürgen Klopp, y se libera así del estrés que conlleva entrenar a un club.

Al ser presionado por más detalles sobre su futuro y sobre si sus vínculos con el City podrían romperse en 2026, Barry —que pasó cinco años con los Blues entre 2009 y 2014 y los ayudó a conseguir su primer título de la Premier League en la temporada 2011-12— añadió: «Personalmente, creo que si Pep decide que su etapa en el City ha terminado, se tomará un descanso. Por lo general, eso es lo que ha hecho al dejar sus equipos.

Ya sea tres o seis meses, nadie sabe lo que vendrá. Si ya planeó su siguiente movimiento, tampoco lo sabemos. Se ha ganado el derecho a decidir, ¿no? En cualquier club o país del mundo.

Al principio no creía que se retiraría este año, porque todo técnico quiere irse por todo lo alto. Ya ganó la Copa de la Liga, puede lograr la FA Cup y, quién sabe, quizá también la Premier.

No me sorprendería que este fuera su último año. Ha hecho un gran trabajo y, sea cual sea su decisión, los aficionados le aplaudirán.