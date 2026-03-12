PSG-Chelsea, la UEFA inicia un procedimiento disciplinario contra Pedro Neto: ¿qué ha pasado?

Tras lo ocurrido durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Chelsea, la UEFA ha abierto una investigación contra el delantero del Chelsea Pedro Neto. Poco después del 4-2 de Kvaratskhelia que cerró el partido —al que luego se sumaría el segundo del georgiano—, el exjugador de la Lazio empujó a un recogepelotas en un momento de frustración, porque, en su opinión, había tardado en devolverle el balón. Ese gesto provocó una pelea entre los jugadores en el campo, antes de que Neto se disculpara con el chico y, al final del partido, le regalara su camiseta.