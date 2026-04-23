Según el diario *Bild*, Franck Ribéry ficharía como segundo entrenador del filial del Bayern, bajo la dirección de Dante.
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Próximo regreso espectacular: ¿volverá otra leyenda del club al FC Bayern?
Según Sky Sport, el defensa central brasileño ya firmó su contrato con el Bayern y, a partir del próximo verano, reemplazará a Holger Seitz como entrenador del equipo sub-23.
Seitz dirige el filial desde 2020, con una breve pausa, y lo llevó, entre otros logros, al título de la Regionalliga 2018/19. Deja el cargo dentro de la reestructuración impulsada por el nuevo director del campus, Michael Wiesinger, aunque podría permanecer en el club en otra función.
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Ribery jugó durante doce años en el FC Bayern de Múnich
Ribery quiere volver a la Säbener Straße, aunque aún no se sabe si ocurrirá, cómo será ni qué papel desempeñaría a sus 43 años.
Ribery jugó en el Bayern de 2007 a 2019 y se ganó el cariño de la afición muniquesa. Se retiró como jugador en 2022 en el US Salernitana, actualmente en la tercera división italiana. Después, trabajó como preparador físico en ese mismo club hasta marzo de 2024, por lo que ya tiene experiencia en la labor de entrenador.
En 2025 anunció sus planes como técnico: «El año pasado obtuve la licencia de entrenador UEFA A», dijo a Bild. El pasado otoño inició el curso Pro, que le habilitará para dirigir equipos profesionales.