Promesas descabelladas de fichajes y métodos sucios: en el Real Madrid se libra una campaña electoral sórdida por la presidencia

Han pasado más de 25 años y, salvo entre 2006 y 2009, Pérez sigue siendo el hombre más poderoso del Real Madrid. Como en el 2000, se acercan nuevas elecciones y las promesas de fichajes vuelven a primer plano.

El detonante fue una rueda de prensa del aún presidente en la que atacó a sus numerosos críticos, periodistas, árbitros y al FC Barcelona. Anunció que no temía a las elecciones y que se sometería al voto de los socios, convencido de ser el hombre adecuado.

En un momento deportivo complicado, planea cambios drásticos que solo su reelección le permitiría impulsar. A pesar de haber endurecido los requisitos para optar a la presidencia —20 años de antigüedad como socio y entre el 10 % y el 15 % de la facturación del club en capital propio—, ahora se enfrenta a un rival con serias opciones: Enrique Riquelme.

Menos de 24 horas después de la rueda de prensa, Riquelme respondió con una carta abierta: propuso dialogar, se postuló como candidato y pidió dejar que el proceso electoral siguiera su curso.

Su candidatura ya es oficial: el domingo se presentará como rival de Pérez. Riquelme, de 37 años, es directivo en Cox Energy, empresa de energía solar con presencia en México, Chile, Panamá, Colombia y España. En el club su nombre no es nuevo: en 2021 ya se rumoreó que podría retar a Pérez, aunque entonces no pasó de ahí.