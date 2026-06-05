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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

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Promesas descabelladas de fichajes y métodos sucios: en el Real Madrid se libra una campaña electoral sórdida por la presidencia

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Real Madrid

La campaña electoral del Real Madrid se vuelve cada vez más áspera entre el presidente Florentino Pérez y su rival, Enrique Riquelme. Ambos compiten con promesas de fichajes descabelladas y, parece, sin reparar en medios desleales.

El fichaje de Luis Figo por el Real Madrid en verano de 2000 sigue siendo una de las transferencias más espectaculares de la historia del fútbol. Entonces, el poco conocido Florentino Pérez se presentó a la presidencia del club y, si ganaba, prometió fichar a la estrella del eterno rival. Muchos se quedaron atónitos.

Pérez, un ex político y constructor de 53 años que ya había perdido ante Ramón Mendoza en 1994, competía ahora con el recordado expresidente Lorenzo Sanz, muy querido por la afición. A pesar de su sensacional anuncio, pocos expertos —incluso el propio Figo— creían que sería elegido.

  • Durante la Eurocopa, Figo negó con nerviosismo su fichaje, recordó su contrato con el Barcelona y prometió quedarse, confiando en que Lorenzo Sanz ganara las elecciones del Madrid y anulara el acuerdo previo con Pérez.

    Sin embargo, los cerca de 80 000 socios del club blanco tenían otros planes. Engañados por sus promesas, eligieron al constructor por una mayoría de algo más de 3.000 votos. Figo llegó a Madrid y se hizo persona non grata en Barcelona, pero a Pérez le dio igual: su maniobra le dio la presidencia del que quizá sea el club más deslumbrante del fútbol mundial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Pérez espera que su reelección refuerce su posición en el Real Madrid.

    Han pasado más de 25 años y, salvo entre 2006 y 2009, Pérez sigue siendo el hombre más poderoso del Real Madrid. Como en el 2000, se acercan nuevas elecciones y las promesas de fichajes vuelven a primer plano.

    El detonante fue una rueda de prensa del aún presidente en la que atacó a sus numerosos críticos, periodistas, árbitros y al FC Barcelona. Anunció que no temía a las elecciones y que se sometería al voto de los socios, convencido de ser el hombre adecuado.

    En un momento deportivo complicado, planea cambios drásticos que solo su reelección le permitiría impulsar. A pesar de haber endurecido los requisitos para optar a la presidencia —20 años de antigüedad como socio y entre el 10 % y el 15 % de la facturación del club en capital propio—, ahora se enfrenta a un rival con serias opciones: Enrique Riquelme.

    Menos de 24 horas después de la rueda de prensa, Riquelme respondió con una carta abierta: propuso dialogar, se postuló como candidato y pidió dejar que el proceso electoral siguiera su curso.

    Su candidatura ya es oficial: el domingo se presentará como rival de Pérez. Riquelme, de 37 años, es directivo en Cox Energy, empresa de energía solar con presencia en México, Chile, Panamá, Colombia y España. En el club su nombre no es nuevo: en 2021 ya se rumoreó que podría retar a Pérez, aunque entonces no pasó de ahí.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Pérez quiere a Konaté y a Mourinho; Riquelme quiere a Haaland y a Rodri.

    Las elecciones de este año no solo enfrentan a dos generaciones y personalidades muy distintas que buscan el voto de los socios, sino que también plantean visiones opuestas sobre el futuro del club.

    Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender participaciones del club a inversores para competir con los grandes de la Premier o con equipos capitalizados como el París Saint-Germain. «El Real Madrid debe seguir perteneciendo al 100 % a sus aficionados», declaró el jugador de 37 años. Quiere reforzar los derechos de los socios y rechaza el tope de 100 000 afiliados que plantea Pérez, así como los derechos especiales para los seguidores históricos.

    Además, difieren en su política de fichajes. Pérez promete contratar a Ibrahima Konaté, un defensa no revelado y un delantero de nivel similar al de Cristiano Ronaldo.

    Riquelme, además de Rodri —que, según se dice, lleva ya unos años en la lista de deseos interna de los madridistas—, quiere traer al Estadio Santiago Bernabéu a su actual compañero en el Manchester City, Erling Haaland.

    En este frente, Riquelme parece ganar con el nombre del noruego, aunque el miércoles noche surgió resistencia: el padre de Haaland, Alf-Inge, su asesora, Rafaela Pimenta, y el propio Manchester City, que anunció medidas legales.

    Además, quiere nombrar director deportivo a Raúl González Blanco, apoyado también por Iker Casillas.

    Pérez, con el asesor económico Anas Laghrari, dejaría el cargo vacante y nombraría a José Mourinho “director del equipo”. El Benfica confirmó el jueves que, si gana, Pérez pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión.

    Riquelme, que no valora a Mourinho, promete un técnico «más sostenible» con compromiso firme. Se trata de un técnico que, en teoría, gusta a la afición y está a la altura del club. Se rumorea que Riquelme admira a Mikel Arteta, del Arsenal, aunque el nombre de Jürgen Klopp sigue vinculado a un posible regreso.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    ¿Se acaba la era Pérez en el Real Madrid?

    Las elecciones del domingo mostrarán si los socios del Real Madrid se dejan llevar por la lista de famosos que exhiben los candidatos. Pérez, de 79 años, inunda Madrid con carteles que lo muestran como el guardián del éxito y resaltan sus logros. Su rival promete iniciar una nueva era.

    En casi 20 años, nadie había estado tan cerca de acabar con la era Pérez. Para mantener el control, el presidente habría lanzado una campaña con cientos de bots que, en más de 29 000 publicaciones, atacaron a Riquelme y lo elogiaron a él.

    Al parecer, el septuagenario no tiene reparos en usar cualquier medio para garantizar su reelección, tal como hizo hace más de 25 años.