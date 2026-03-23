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¡Problemas de confianza! ¿Por qué los seleccionadores de Inglaterra han dejado de lado a Trent Alexander-Arnold, con 34 partidos internacionales a sus espaldas? Michael Owen explica por qué el defensa del Real Madrid sigue en un segundo plano
Alexander-Arnold fue convocado para los Mundiales de 2018 y 2022
Alexander-Arnold fue convocado por Southgate para un gran torneo internacional en 2018, debutando en ese evento cuando aún era adolescente, y volvió a recibir la llamada en 2022. Sin embargo, ha ido perdiendo protagonismo en la plantilla de los Tres Leones en varias ocasiones.
Y eso a pesar de que muchos lo consideran el ejemplo perfecto de lo que debe ser un lateral moderno. Siempre se ha sentido cómodo subiendo por la banda, lanzando centros y acumulando asistencias, mientras que Jürgen Klopp solía pedirle a esta estrella de la cantera que se incorporara al centro del campo durante la etapa en la que el equipo ganó la Premier League y la Liga de Campeones en Merseyside.
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Una competencia feroz: las alternativas de Inglaterra para el lateral derecho
Le ha costado recuperar su mejor forma y estado físico desde que llegó a Madrid, y su andadura entre los «Galácticos» aún no ha salido según lo previsto. Al parecer, esas dificultades han influido en que Alexander-Arnold haya quedado fuera de la última convocatoria de Tuchel, a pesar de que se han convocado a 35 jugadores y de que el defensa del Chelsea Reece James se haya quedado fuera por lesión.
Tuchel ha declarado, mostrando la confianza que ayudó a completar una impecable campaña de clasificación para el Mundial: «Sé que es una decisión difícil para Trent, al igual que lo es ahora mismo para Ollie Watkins y para Luke Shaw. Estas decisiones difíciles forman parte del trabajo. Es una decisión deportiva. Sé que es difícil. Sé que es un gran nombre. Creo que tiene un enorme talento y una gran carrera por delante, pero siento que sé lo que Trent puede aportarnos y he decidido seguir confiando en los jugadores que estaban en la concentración».
Dada la feroz competencia por el puesto de lateral derecho de Inglaterra —con James, Djed Spence, Tino Livramento y Ben White, todos ellos capaces de ocupar ese puesto tras la retirada internacional de Kyle Walker—, a Alexander-Arnold le puede resultar difícil volver a ganarse un puesto.
¿Por qué le ha costado tanto a Alexander-Arnold convertirse en titular de la selección inglesa?
Al analizar las razones del sorprendente escaso número de convocatorias de Alexander-Arnold, el exjugador de los Tres Leones Owen —embajador oficial en el Reino Unido de Casino.org, un sitio web de confianza que destaca los mejores casinos online para los jugadoresbritánicos— declaró a GOAL en una entrevista exclusiva: «Es evidente que la carrera de Trent con la selección inglesa probablemente no ha ido tan bien como debería haberlo hecho para alguien con su talento.
«El anterior seleccionador no confiaba realmente en él, no creía en él, no lo valoraba —o cualquier palabra que quieras usar— y da la sensación de que este seleccionador es exactamente igual. No creo que nadie niegue lo bueno que es Trent. Quiero decir, es otra posición que, a lo largo de los años, ha sido uno de nuestros puntos fuertes. Kyle Walker ha estado increíble, posiblemente, podría decirse, uno de nuestros mejores jugadores desde hace unos cuantos años. Y luego, por supuesto, todo el mundo sabe que Reece James es posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, si se mantiene en forma constantemente. Así que, en realidad, ha estado compitiendo con algunos jugadores de élite, y eso sin siquiera empezar a profundizar un poco más en los Trent, los Trippier y otros jugadores.
«Así que, sí, no ha recibido mucho cariño de los seleccionadores de Inglaterra últimamente, sin duda de los dos últimos. Y uno pensaría que su exclusión de la convocatoria no es una buena señal, ¿verdad? No es como si faltara un año y él estuviera tanteando el terreno con otros jugadores. Quiero decir, ahora estamos entrando en materia. No pinta bien, ¿verdad?»
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Cuenta atrás para el Mundial: últimas oportunidades para impresionar a Tuchel
Si Tuchel no confía en Alexander-Arnold o no lo valora, eso podría suponer malas noticias para este ambicioso jugador de 27 años, ya que el actual seleccionador de Inglaterra ha firmado una ampliación de contrato hasta 2028.
Con la cuenta atrás para otro Mundial ya en marcha, los Tres Leones saltarán al campo antes de que termine marzo para enfrentarse a Uruguay y Japón en un par de amistosos en el estadio de Wembley. Se están presentando las últimas oportunidades para impresionar antes de que se defina la convocatoria de 26 jugadores que lucharán por la gloria mundial en Norteamérica.