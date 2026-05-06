Para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern y el vigente campeón, el París Saint-Germain, el entrenador Vincent Kompany hace un único cambio: Konrad Laimer entra como lateral izquierdo en lugar de Alphonso Davies.
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«¡Probablemente aún tenga algo que decir!» Kompany explica el sorprendente cambio en la alineación titular del Bayern de Múnich contra el PSG
Sorprende que el elegido haya sido Davies, pues Stanisic sufrió ante Kvaratskhelia y no brilló en defensa contra el PSG, aun así volvió a ser titular. En la ida, Davies provocó un penalti por mano, pero cumplió en lo demás.
Aun así, fue reemplazado al descanso tras ver una amarilla temprana. Vincent Kompany lo llamó «medida de precaución» en DAZN. Entonces, ¿por qué Davies volvió al banquillo y Laimer regresó al once?
«Probablemente Phonzy tenga algo que decir hoy», dijo Kompany. Sin embargo, Laimer y Stanisic han estado «estables a lo largo de toda la temporada» y conocen muy bien al rival de París: «Han jugado muchas veces contra el París y siempre lo han hecho bien. Por eso tengo plena confianza en ellos».
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El FC Bayern confía en su delantera, autora de 101 goles
Tras el 3-3 ante el 1. FC Heidenheim, Kompany hace seis cambios. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala siguen en el once.
Detrás de Manuel Neuer actúan Stanisic, Upamecano, Tah y Laimer en la defensa. En el medio juegan Kimmich y Pavlovic, con Musiala por delante. Arriba, los 101 goles de Olise, Kane y Díaz buscan el tanto que dé el pase a la final del 30 de mayo en Budapest.
En el banquillo esperan jugadores de primer nivel: Tom Bischof, ya de vuelta, y los recuperados Lennart Karl y Raphael Guerreiro. Solo se pierde Serge Gnabry por lesión.