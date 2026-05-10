Getty Images Sport
Traducido por
¡Primero Lamine Yamal, ahora Nico Williams! Nueva preocupación por una posible lesión grave para la selección española, tras la retirada del extremo del Athletic de Bilbao en el partido contra el Valencia
Se desata una pesadilla en San Mamés
El Athletic Club recibió al Valencia en Bilbao el domingo en un partido complicado. El extremo de 23 años actuó desde el inicio en la banda izquierda, pero debió retirarse en el minuto 36 por una grave lesión muscular. Salió cojeando y fue reemplazado por su hermano Iñaki, lo que preocupó a afición y cuerpo técnico.
- Getty Images Sport
Una salida cargada de emoción hace saltar las alarmas
Según se ha informado, mientras se dirigía a la banda, se oyó a Williams repetir «no puede ser, no puede ser», lo que sugiere una lesión potencialmente grave. Una reacción tan visceral ha suscitado inmediatamente el temor de que no pueda participar en la próxima Copa del Mundo. Esta temporada, Williams ha sumado seis goles y siete asistencias en 32 partidos con el Athletic Club, en los que ha disputado más de dos mil minutos. No obstante, sus problemas previos de ingle y pubalgia incrementan la preocupación.
La crisis de lesiones se agrava para España
Luis de la Fuente y su cuerpo técnico aguardan con inquietud noticias sobre Williams, autor de seis goles en 30 partidos con España y pieza clave del equipo. Su posible baja, sumada a la de Yamal, que se perderá lo que resta de temporada y lucha por llegar al Mundial, obligaría a replantear las estrategias de la Roja. La selección suele apoyarse en sus extremos jóvenes y dinámicos, así que prescindir de los dos obligaría a cambiar el plan táctico.
- AFP
Una carrera contra el reloj
El Athletic Club emitirá un informe médico el lunes. España lucha contra el reloj para recuperar a su estrella antes del amistoso contra Perú el 9 de junio. Luego debutará en el Grupo H del Mundial ante Cabo Verde el 15 de junio, y después afrontará a Arabia Saudí el 21 de junio y a Uruguay el 27 de junio.