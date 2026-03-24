«¡Presta atención!»: la exclusión de Neymar de la selección brasileña lleva a Romario a enviar un mensaje furioso a Carlo Ancelotti

En declaraciones al Jornal O Dia, Romario se mostró muy crítico con los estrictos criterios físicos que se aplican a jugadores del calibre de Neymar, argumentando que el talento de élite siempre debe tener prioridad. El héroe del Mundial de 1994 afirmó: «Un jugador estrella tiene que jugar. La selección nacional es el lugar para los mejores y los más talentosos. La preparación para el Mundial dura un mes, tiempo suficiente para que un deportista se recupere, tanto física como técnicamente, para coger el ritmo de juego y para crear química con el grupo.

«Todo el mundo lo sabe, pero siempre es necesario repetirlo: es mejor contar con un jugador estrella como Neymar, incluso cuando no está al 100 %, que convocar a cualquier otro jugador. El talento no debe desperdiciarse. Y un seleccionador nunca puede prescindir de él. Sigo teniendo la esperanza de ver a Neymar demostrar sobre el terreno de juego, en el Campeonato Brasileño, que merece estar en la lista definitiva y traer a casa el sexto título mundial.

«Quiero dejar claro que, aunque estoy totalmente a favor de que Neymar vaya, seguiré apoyando la conquista del «Hexa» aunque él no vaya. Pero el mensaje es claro: ¡Preste atención, señor!».