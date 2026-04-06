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Presión y urgencia... Bastoni va en contra de los deseos del Barcelona

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A. Bastoni
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Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, sueña con vestir la camiseta del Barcelona y cree que si el club catalán se adelanta, el traspaso será más fácil y menos costoso.

Bastoni tiene 26 años y tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028, pero ya se le da por fuera del equipo el próximo verano, según las previsiones en Italia.

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Bastoni es el principal objetivo del Barcelona para reforzar el centro de la defensa la próxima temporada, y el propio jugador tiene muchas ganas de vestir la camiseta del Barça.

El jugador es consciente del interés del Barcelona y, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo personal, se muestra abierto a ello. 

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    Bastoni presiona al Barcelona

    Según «Mundo Deportivo», Bastoni siente cierta urgencia por decidir su futuro, dada la situación en la que se encuentra tras el fracaso de Italia a la hora de clasificarse para el Mundial, lo que le afecta a diario en el Inter.


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    Y señaló: «Bastoni cree que iniciar pronto las negociaciones entre el Barcelona y el Inter de Milán ayudará a cerrar el acuerdo rápidamente y a aclarar su futuro».

    Bastoni se mostró dispuesto a dar todo lo que pueda para hacer realidad su sueño de jugar en el Camp Nou a partir de la próxima temporada.

    Según fuentes cercanas al jugador, Bastoni y su entorno consideran que este es el momento ideal para que el Barcelona actúe con rapidez con el fin de cerrar el acuerdo.

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    El Barcelona prefiere no hablar mucho de los fichajes

    Sin embargo, el problema radica en que el Barcelona se centra actualmente en la Liga y la Liga de Campeones, por lo que prefiere no hablar demasiado de fichajes, al contrario de lo que desea Bastoni, que tiene prisa por cerrar el acuerdo.

    A pesar de ello, el director deportivo Deco sigue trabajando con calma para preparar un equipo fuerte para la próxima temporada, donde las prioridades incluyen fichar a un delantero puro y un central, y Bastoni encabeza esta lista de objetivos.

    El Barcelona estima que el valor del traspaso del jugador podría oscilar entre 55 y 60 millones de euros.

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