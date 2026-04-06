Presión y urgencia... Bastoni va en contra de los deseos del Barcelona

Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, sueña con vestir la camiseta del Barcelona y cree que si el club catalán se adelanta, el traspaso será más fácil y menos costoso.

Bastoni tiene 26 años y tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028, pero ya se le da por fuera del equipo el próximo verano, según las previsiones en Italia.

Bastoni es el principal objetivo del Barcelona para reforzar el centro de la defensa la próxima temporada, y el propio jugador tiene muchas ganas de vestir la camiseta del Barça.

El jugador es consciente del interés del Barcelona y, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo personal, se muestra abierto a ello.

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