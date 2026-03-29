Preocupación por Lucescu: se desploma en el suelo durante el entrenamiento; el seleccionador de Rumanía se encuentra en estado estable

El técnico, de 80 años, fue atendido de inmediato por el equipo médico y trasladado en ambulancia al hospital, donde permanece ingresado, aunque su estado se considera estable. El entrenador permanecerá en el centro para someterse a pruebas: se habría descartado la hipótesis de un infarto, y el diagnóstico apunta a un episodio de síncope por esfuerzo o estrés. Quien le prestó los primeros auxilios fue su asistente, Florin Constantinovici.





El exentrenador del Brescia y del Inter había dirigido a Rumanía en la semifinal de la repesca para el Mundial, donde su equipo perdió por 1-0 contra Turquía. Es difícil pensar que ahora pueda estar presente en el próximo compromiso de los rumanos contra Eslovaquia, que también cayó derrotada el viernes, y que iba a ser su última cita en el banquillo.