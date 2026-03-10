El jugador ofensivo se agarró el tobillo tras una acción ofensiva poco antes del final (87') y solo podía cojear por el campo. En el tiempo añadido, el entrenador Vincent Kompany lo sustituyó.
Preocupación por Jamal Musiala y Jonas Urbig: el FC Bayern podría pagar caro su gran actuación contra el Atalanta de Bérgamo
Además, Jonas Urbig también tuvo que abandonar el campo ayudado por dos asistentes tras el gol que supuso el 6-1 definitivo, pocos instantes antes del pitido final. El sustituto del lesionado Manuel Neuer había chocado violentamente con Nikola Krstovic antes de que Mario Pasalic rematara a puerta.
Poco antes, Alphonso Davies ya había sido sustituido entre lágrimas. Por el momento, no se ha dado un diagnóstico sobre los tres desafortunados.
El director deportivo Max Eberl dio una primera actualización tras el partido sobre la gravedad de las lesiones: «Phonzie probablemente tenga una lesión muscular. Jonas recibió un golpe en la cabeza. Está un poco aturdido y, por supuesto, ahora tiene un fuerte dolor de cabeza. Todavía no puedo decir con certeza qué ha pasado. En el caso de Jamal, al final fue más bien una medida de precaución. Notó algo en el tobillo, pero nada grave. Me parece que es el menos grave. En cuanto a los otros dos, tendremos que esperar». Kompany también dio una cautelosa señal de alivio.
- Imago Images / MIS
El regreso de Musiala a la DFB en peligro: ¿se le pedirá ahora a Ulreich que vuelva?
Musiala no regresó a la plantilla del campeón alemán hasta mediados de enero, tras sufrir una fractura en el peroné durante el Mundial de Clubes disputado en verano. Desde entonces, el jugador de 23 años ha ido acumulando minutos poco a poco. En sus diez partidos anteriores, ya había participado en cuatro goles (dos goles y dos asistencias). Contra el Atalanta, Musiala, que sustituyó a Serge Gnabry tras el descanso, marcó el 6-0 provisional.
Si Musiala realmente se ha lesionado, su regreso a la selección alemana para la concentración de finales de marzo también se habría esfumado.
Por su parte, la lesión de Urbig podría suponer la titularidad de Sven Ulreich este fin de semana contra el Bayer Leverkusen. Neuer sigue de baja, al igual que hace unas semanas, por una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda.