Preocupación en el Barcelona tras la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento tras el empate en la Champions League contra el Newcastle
El jugador estrella ausente del entrenamiento
El Barcelona volvió al césped el jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero hubo una ausencia destacada en la sesión colectiva dirigida por Hansi Flick. Tras un periodo de descanso tras sus desplazamientos de la Liga de Campeones, el gigante catalán volvió a los entrenamientos en el Camp Tito Vilanova, aunque Yamal no apareció por ningún lado.
El canterano de La Masía no participó en el entrenamiento junto a sus compañeros, y el Barça reveló en un comunicado oficial que estaba sufriendo «malestar general». El Diario ASha informado de que Yamal ha estado enfermo, aunque se espera que vuelva a los entrenamientos el viernes.
Impacto crucial en el enfrentamiento de Tyneside
La ausencia de Yamal es especialmente notable dado su papel protagonista en el partido de ida contra el Newcastle en St. James' Park. Demostró tener nervios de acero al convertir un penalti en el tiempo de descuento después de que Joe Willock cometiera una falta sobre Dani Olmo dentro del área, asegurando un valioso empate 1-1 en suelo inglés.
Ese gol en los últimos minutos ha cambiado el panorama de la eliminatoria, dando al Barcelona una ventaja psicológica de cara al partido de vuelta en la capital catalana. El equipo regresó de Newcastle con una perspectiva más optimista gracias a la contribución de Yamal, sabiendo que puede sellar su pase a cuartos de final cuando el equipo de la Premier League visite el Spotify Camp Nou el próximo miércoles. Sin embargo, mantener a su talismán en forma y sano es ahora la máxima prioridad para Hansi Flick y su equipo médico.
Números indispensables para el adolescente
Yamal ha acumulado 3.102 minutos de juego esta temporada, el segundo total más alto de toda la plantilla, solo por detrás de Eric García, que lidera la clasificación con 3.208 minutos. Su resistencia ha sido clave para la regularidad del Barcelona en múltiples competiciones, por lo que esta última enfermedad ha sido motivo de gran debate.
Sus estadísticas son igualmente impresionantes, ya que lidera las tablas del club en cuanto a participación directa en goles, con 20 goles y 15 asistencias. Su cuenta goleadora incluye 14 tantos en La Liga, cuatro en la Liga de Campeones y dos en la Copa del Rey. Con 10 asistencias en la liga y tres más en Europa, Yamal ha sido el principal motor de la producción ofensiva del Barcelona, y cualquier posible ausencia en la convocatoria dejaría un enorme vacío en el esquema ofensivo de Flick.
De cara al partido contra el Sevilla
El club sigue siendo optimista y cree que Yamal estará disponible para jugar este fin de semana. Si el joven se recupera de su enfermedad como se espera y se reincorpora al equipo para la sesión del viernes, debería poder mantener su puesto de titular contra el Sevilla.
Flick seguirá de cerca la recuperación del jugador durante las próximas 24 horas. El técnico alemán es muy consciente de que no puede permitirse perder a un jugador que ha aportado tanta chispa en el último tercio del campo. Con el partido de vuelta contra el Newcastle a la vuelta de la esquina tras el encuentro contra el Sevilla, será fundamental gestionar la carga de trabajo y la salud de Yamal.
