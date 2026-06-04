Preocupación antes del último partido de preparación para el Mundial: persisten las dudas sobre la forma física de Manuel Neuer

El tiempo hasta el último amistoso, el sábado contra Estados Unidos, uno de los anfitriones, es muy escaso. El entrenamiento final será el viernes en el Soldier Field. Por ello, al igual que el domingo ante Finlandia (4-0), Oliver Baumann podría volver a defender la portería de Alemania.

Julian Nagelsmann cuenta con plantel completo: el jueves entrenó en las instalaciones del Chicago Fire de la MLS con 25 de los 26 mundialistas y el portero suplente Jonas Urbig.