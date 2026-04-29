«Pregunté cuántos goles necesitábamos para ganar»: el entrenador del PSG, Luis Enrique, revela una curiosa conversación tras el espectáculo contra el Bayern de Múnich

El español no se hacía ilusiones: volver al escenario del triunfo en Múnich, donde el PSG se había alzado con el trono de Europa el 31 de mayo de 2025, no sería menos alocado que el primer acto de este histórico drama futbolístico. «El partido de vuelta será igual que el de ida. Hace cinco minutos les he preguntado a mis colaboradores cuántos goles necesitamos para ganar. ¡Al menos tres!».

Este París puede hacerlo, ¡y mucho más! Enrique ha creado un equipo que celebra el fútbol total: estrellas que luchan unas por otras, como Ousmane Dembélé, quien admitió riendo: «Si no corro, Luis Enrique me manda al banquillo». Con cambios de posición desconcertantes y un instinto asesino que impone incluso a la delantera centenaria del Bayern.