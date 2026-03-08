Getty Images
Predicción sobre el gran salto de JJ Gabriel a la Premier League, ya que el joven prodigio del Manchester United es comparado con la superestrella del Barcelona Lamine Yamal
Por qué Gabriel aún no ha debutado con el primer equipo del Manchester United
Gabriel solo cumplió 15 años en octubre de 2025, lo que significa que actualmente no puede jugar en la Premier League. Habría podido representar al United en la FA Cup esta temporada, pero los Red Devils sufrieron una derrota en tercera ronda ante el Brighton en esa competición.
Esta situación mantiene a Gabriel en las filas de la academia por ahora, donde está realizando una impresionante contribución a nivel juvenil. Ha destacado en los partidos de la Premier League sub-18 y en la FA Youth Cup.
Gabriel es comparado con Yamal, la joven promesa del Barcelona.
Se le considera uno de los jugadores con más futuro del fútbol mundial, y el United está trabajando duro para asegurarse de ser el que se beneficie de su indudable potencial. Grandes clubes europeos como el Barcelona han mostrado su interés por Gabriel.
Se están preparando las condiciones profesionales para el joven, con la expectativa de que siga un camino similar al que recorrió Yamal, subcampeón del Balón de Oro 2025, en Cataluña.
Yamal debutó en el Barça con 15 años, mientras que Max Dowman tenía la misma edad cuando se abrió paso en el Arsenal esta temporada. Gabriel está listo para llamar a una puerta similar en Old Trafford, y un compañero de la academia le anima a romper esa barrera.
Cuando Gabriel está a punto de debutar en la Premier League.
Wes Brown, que llegó a ganar la Premier League y la Champions League con el United, ha hablado con Metro sobre Gabriel y sobre cuándo podría dar el salto a la primera plantilla: «El talento está ahí. Un talento increíble.
Con JJ Gabriel es cuestión de timing. Para el United, se trata de incorporarlo en el momento adecuado, en el que pueda rendir bien y ser apreciado. El mejor ejemplo es lo que ha hecho el Barcelona con Lamine Yamal. El talento estaba ahí, ahora lo sabemos. Si lo incorporas demasiado pronto y no funciona, la puerta puede cerrarse un poco. Todo el mundo sabe lo talentoso que eres, pero las oportunidades pueden disminuir.
Lo que diré, al ver a Gabriel, es que no tiene miedo, siempre está intentando que pase algo. La forma en que se desliza entre los jugadores es increíble.
La próxima temporada sin duda estará en el punto de mira, pero será cuestión de timing. No hay que presionarlo ni decirle «te necesitamos», porque a esa edad no es necesario. Solo tiene que disfrutar del fútbol y, cuando lleguen sus oportunidades, disfrutarlas. Pero le llegará su momento».
¿Seguirá Rooney los pasos de Gabriel y entrará en el primer equipo del Manchester United?
Gabriel está jugando actualmente junto a Kai Rooney, hijo del máximo goleador histórico del United, Wayne. Ambos están siendo considerados como las estrellas del futuro de los Red Devils, y su evidente talento se sumará a una cantera de talentos ofensivos que ya cuenta con jugadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Bruno Fernandes.
