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Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Pozzo: «El Udinese busca socios financieros como el Atalanta; nuestro club vale 300 millones de euros»

Udinese
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El propietario lleva 40 años al frente del equipo friulano.

Giampaolo Pozzo está a punto de cumplir 40 años como propietario del Udinese.


El presidente del club friulano ha declarado a Radio Rai Gr Parlamento: «No queremos vender, sino internacionalizar el club para mejorar los resultados deportivos, un poco como ha hecho el Atalanta».

«El Como es un milagro: no basta con el dinero, también hay que saber gestionar y fichar a los jugadores. No los conozco, pero son muy buenos y han invertido bien su dinero».


«El nuestro es un presupuesto regional y el objetivo es una permanencia tranquila, eso es lo que nos permiten los recursos. Luego puede pasar que despunte uno de nuestros jugadores y sea difícil retenerlo, pero para llegar a las copas europeas se necesitan más. El acuerdo que habíamos firmado preveía la venta del Udinese por 300 millones de euros, pero no tenemos intención de vender: buscamos la participación de algún fondo únicamente para mejorar a nivel deportivo».


  • «De entre los entrenadores que he tenido, recuerdo con agrado las hazañas de Zaccheroni y Spalletti, un técnico excelente. Conozco sus capacidades; con paciencia, volverá a poner las cosas en su sitio en la Juventus».


    «Entre los jugadores, del que guardo mejores recuerdos es Di Natale, pero también podría mencionar a Bierhoff».

    «Lucca funcionaba bien aquí y ha hecho excelentes temporadas, con goles y carácter. ¿En el Nápoles? Hay que tener un poco de paciencia, no sé por qué un futbolista tan joven da un giro en su rendimiento de un año a otro».


    «Este año tenemos jugadores muy valiosos. Por Davis pagamos 3 millones de euros; es un delantero excelente, también en cuanto a su comportamiento con nosotros. Ha pasado por momentos difíciles, pero si le das el balón, sabe cómo manejarlo y marca goles».

    «¿Solet? En el mercado es difícil fijar un precio, no me atrevo a poner uno porque no somos la Bolsa. Hay márgenes difíciles de establecer, es muy bueno e importante para nuestra defensa».


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