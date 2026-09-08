¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Power Rankings del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién pondrá fin al dominio de tres años de Aitana Bonmati en el Balón de Oro femenino?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga de Campeones
Barcelona
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega
Bayern Múnich
FEATURES
Inglaterra
Manchester City Women
Japón
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Alemania
Dinamarca
España
Polonia
Haití
OL Lyonnes
Holanda
C. Coll

Aitana Bonmatí ha ganado cada uno de los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero el galardón será para otra jugadora en 2026. ¿Será Alexia Putellas, doble ganadora y también estrella del Barcelona, quien vuelva a reivindicarse como la mejor futbolista del mundo? ¿O habrá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro en París en octubre?

Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné allá por noviembre, una lesión que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta que regresó en mayo. Aun así, pudo aportar su granito de arena para que el Barcelona ganara un póker de títulos, al imponerse al Lyon en la final de la Champions League, pero no lo suficiente como para conquistar un cuarto Balón de Oro.

Lo que añade más intriga es el hecho de que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino, y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro Femenino 2026. Así, serán en gran medida las actuaciones a nivel de clubes en la temporada 2025-26 las que decidan la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales favoritas para el premio de 2026? GOAL repasa las ganadoras más probables del Balón de Oro después de que se desvelaran las nominaciones el 8 de septiembre...

Actualización anterior: 2 de junio

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona) 🆕

    En 2025-26: 23 porterías a cero. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Hay algunos partidos en los que Cata Coll, como portera de este dominante Barcelona, no tiene demasiado trabajo. Lo único que eso hace es que los momentos en los que se la exige resulten aún más impresionantes.

    La final de la Champions League de este año fue un gran ejemplo de ello. El marcador final, 4-0 a favor del Barça, podría sugerir que el conjunto azulgrana lo tuvo fácil para derrotar al Lyon y conquistar una cuarta corona europea, pero no fue así. Coll tuvo que rendir a su mejor nivel en este encuentro, con cuatro intervenciones de mucho mérito para mantener por delante a su equipo antes de que dos goles tardíos de Salma Paralluelo dieran brillo al resultado final.

    Esa fue una de las 23 porterías a cero que logró Coll en una impresionante temporada 2025-26 con el Barça y España, en la que ayudó a ambos equipos a disfrutar de un éxito fantástico. Puede que sus aportaciones a veces pasen desapercibidas, pero esa actuación en la final de la Champions League debió servir como recordatorio de su importancia y para que se le reconozca algo más tras su primera nominación al Balón de Oro.

    • Anuncios
  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26: Siete goles, cinco asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA.

    Después de terminar segunda en la votación del Balón de Oro el año pasado, ¿podrá Mariona Caldentey conquistar el Balón de Oro esta vez? La internacional española volvió a ser decisiva para el Arsenal, al ayudar al equipo a ganar la edición inaugural de la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA.

    Sin embargo, los números ofensivos de Caldentey fueron inferiores a los del año pasado, tanto a nivel nacional como en la Champions League, debido al rol más retrasado que se le ha pedido desempeñar con más regularidad a nivel de club, y eso probablemente afecte a sus opciones. También le perjudicará que tuviera dificultades para dejar su huella en las últimas fases de la defensa del título europeo del Arsenal, que terminó a manos del Lyon en semifinales. Aun así, cabe esperar que la subcampeona del año pasado siga recibiendo votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 14 goles, cinco asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Una desafortunada racha de lesiones hace que haya pasado tiempo desde la última vez que Vivianne Miedema fue nominada al Balón de Oro, ya que no aparece en la lista final desde que terminó 11ª en 2022. Sin embargo, la neerlandesa está ampliamente considerada como una de las mejores jugadoras del planeta y, la pasada temporada, recordó a todo el mundo por qué encadenó dos clasificaciones consecutivas entre las cinco primeras en la votación del Balón de Oro en las dos ediciones del premio anteriores a 2022, al desempeñar un papel clave en una campaña que dio al Manchester City su primer título de la Women's Super League en 10 años.

    Solo dos jugadoras marcaron más goles que Miedema la pasada temporada en la máxima categoría inglesa, y además fue tercera en asistencias y segunda en contribuciones directas de gol combinadas. La ausencia de fútbol europeo del City perjudicará sus opciones de igualar algunos de los puestos más altos que ha logrado anteriormente en el Balón de Oro, pero la delantera aun así debería ganarse una nominación tras su primera temporada sin lesiones en bastante tiempo, y su regreso al gol en la final de la FA Cup no ha hecho más que reforzar sus opciones.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 32 goles, nueve asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Claudia Pina firmó una brillante temporada 2025-26. Ganó la Bota de Oro de la Liga F y fue una de las delanteras más prolíficas del continente durante toda la temporada, en beneficio tanto de España, a la que ayudó a ganar la Liga de Naciones, como del Barça, que logró el póker de títulos.

    Sin embargo, sufrió un pequeño bajón de productividad en la segunda mitad de la temporada y no supo aprovechar los partidos en los grandes escenarios que tuvo el Barça. Sin goles, sin asistencias y sin momentos de los que acaparan titulares en las eliminatorias de la Champions League, ni tampoco en el Clásico de la Liga F ante el Real Madrid, ocupa un lugar más bajo en esta clasificación, aunque sí marcó en la final de la Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    En 2025-26: 18 goles, cuatro asistencias. Ganó la NWSL Shield y la Bota de Oro.

    Siempre es difícil saber cómo serán consideradas las estrellas de la NWSL en la votación del Balón de Oro, ya que el calendario de la liga no se ajusta a los parámetros del premio en cuanto a fechas y plazos de corte. El año pasado solo hubo tres estrellas de la NWSL nominadas, y la presencia tanto de Marta como de Esther Gonzalez se debió más a sus actuaciones en grandes torneos, con Marta recibiendo el Balón de Oro tras ayudar a Brasil a ganar la Copa América, mientras que Gonzalez fue la máxima goleadora en la Eurocopa 2025, con España llegando a la final.

    La nominación de Temwa Chawinga, sin embargo, se sustentó en su extraordinario rendimiento en la NWSL. En la temporada 2024, cuyos últimos meses fueron relevantes para el Balón de Oro, Chawinga ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa. En la temporada 2025 volvió a conquistar ambos galardones, al tiempo que ayudó al Kansas City Current a ganar la NWSL Shield, y también ha estado eléctrica en la campaña de 2026.

    Por ello, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la clasificación del Balón de Oro, aunque sus increíbles actuaciones con Malaui en su debut en la Copa Africana de Naciones femenina no entren dentro del periodo considerado para la votación.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: Seis goles, cinco asistencias. Ganó la Copa Asiática, la Women's Super League y la FA Cup.

    Nominada en 2023 y 2024, Yui Hasegawa debería estar de nuevo en la lista larga en 2026, ya que fue el motor de un Manchester City que arrasó en la WSL la temporada pasada. Jugando en un brillante doble pivote en el centro del campo junto a la joven inglesa Laura Blindkilde Brown o la internacional estadounidense Sam Coffey, Hasegawa tuvo más libertad para incorporarse al ataque y eso se tradujo en más contribuciones de gol, algo que no hará sino reforzar su candidatura.

    El hecho de que Hasegawa fuera una jugadora clave en el triunfo de Japón en la Copa Asiática refuerza enormemente sus credenciales, al añadir otro trofeo a su palmarés junto al título de la WSL que el City conquistó con bastante comodidad y la FA Cup que llegó tras una victoria por 4-0 sobre el Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 10 goles, 22 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Las jugadoras en Alemania pueden pasar desapercibidas en la votación de este premio, pero las increíbles cifras de Klara Buhl destacaron claramente el año pasado y también rindió a un gran nivel esta vez.

    La rapidísima extremo igualó sus goles y superó sus asistencias en la Bundesliga con respecto a la campaña 2024-25, mientras que sus números en la Champions League también se dispararon gracias a unas notables ocho asistencias en sus seis primeros partidos. Esas cifras llegaron a pesar de que Buhl se perdió dos meses por una lesión muscular, y desempeñó un papel clave para que el Bayern lograra otro triplete nacional y así volver a situarse, con toda seguridad, entre las nominadas al Balón de Oro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    En 2025-26: 29 goles, 10 asistencias. Ganó la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA.

    El año pasado, Alessia Russo terminó tercera en la votación del Balón de Oro. En 2025-26, a nivel individual, firmó una temporada incluso mejor. ¿Podría ser ella la que dé el salto y gane el Balón de Oro?

    Hay que decir que el papel que desempeñó Russo en la exitosa defensa del título europeo de Inglaterra y en el triunfo del Arsenal en la Champions League contribuyó a su destacada posición en la votación de 2025. Por ello, la eliminación del Arsenal en semifinales de esta última competición y su incapacidad para conquistar cualquier otro gran trofeo, salvo la edición inaugural de la Copa de Campeonas Femenina de la FIFA, están llamadas a perjudicar la candidatura de la delantera al Balón de Oro de 2026.

    Dicho esto, los números de Russo la temporada pasada fueron excelentes y ayudaron al Arsenal a completar una gran trayectoria en la Champions League, con goles suyos en ambas eliminatorias de la fase final. Recibirá votos más que merecidos, aunque probablemente no tantos como el año pasado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬇️

    En 2025-26: 18 goles, 16 asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Hay varios factores en juego cuando se trata del Balón de Oro Femenino. Por supuesto, las actuaciones y las estadísticas de cada jugadora son uno de los principales, especialmente en los escenarios más importantes, al igual que ganar títulos. Pero sería ingenuo no señalar también la importancia del reconocimiento del nombre cuando se trata de este premio.

    Ha habido muchas omisiones extrañas a lo largo de los años, con estrellas de la Bundesliga, una competición de perfil relativamente más bajo, a menudo pasadas por alto, por ejemplo, mientras que la estrella del Barcelona Caroline Graham Hansen tuvo que esperar hasta 2024 para su primera nominación. Sin embargo, la internacional noruega ya ha roto ese techo de cristal y debería volver a estar en la pelea en 2026.

    Solo una jugadora tuvo más participaciones directas en gol en la Liga F la temporada pasada que Graham Hansen, que lideró la competición en asistencias, y la estrella del Barça también apareció con regularidad en las grandes citas, con algunas actuaciones fantásticas en las eliminatorias de la Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: Cuatro goles, 10 asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones.

    Después de perderse más de dos meses por una fractura en un hueso del pie, lo que la obligó a ver desde la distancia cómo España ganaba la Nations League, Patri Guijarro regresó a lo grande en 2026. Su importancia en el Barcelona quedó patente en cuanto volvió, con el nivel del equipo subiendo hasta tal punto que su tiempo de baja no debería impedir que reciba otra inclusión en la lista larga del Balón de Oro.

    Tras haber terminado anteriormente en el sexto puesto de la votación de este premio, Guijarro podría acercarse a eso en 2026 después de un gran final de la temporada 2025-26, que incluyó una actuación fantástica en la final de la Liga de Campeones, con su asistencia en el segundo gol de Ewa Pajor como momento más destacado.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 39 goles, nueve asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Aunque es probable que su candidatura al Balón de Oro se vea limitada por la falta de fútbol europeo, Khadija Shaw debería sumar bastantes votos más adelante este año gracias a una fantástica temporada de cara a portería que impulsó al Man City a su primer título de la WSL en 10 años. Shaw marcó 21 goles en 22 partidos de liga la pasada temporada, ocho más que cualquier otra jugadora de la división, y además añadió cuatro asistencias, lo que la convirtió con diferencia en la futbolista más productiva de la WSL.

    La delantera disfrutó después de más éxito en la FA Cup, tanto a nivel individual como con su equipo. Su actuación de dos goles en las semifinales llevó al City a Wembley y luego volvió a estar sobresaliente en la final, marcando uno y asistiendo en otro en la victoria por 4-0 sobre el Brighton. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 34 goles, 14 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Después de acabar segunda en la primera votación de la historia del Balón de Oro Femenino, allá por 2018, Pernille Harder sigue rindiendo a un nivel increíble en 2026. La internacional danesa probablemente tendría ya un Balón de Oro en su vitrina si el galardón se hubiera entregado en 2020, y sigue gozando de una gran consideración entre los votantes, hasta el punto de ocupar el puesto 20 el año pasado pese a que Dinamarca cayó eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa 2025 sin sumar un solo punto.

    Eso llegó después de una magnífica campaña coronada con un triplete con el Bayern de Múnich, y el conjunto bávaro ha disfrutado del mismo éxito esta vez, mientras Harder firmaba cifras que superaron las del año anterior. Si a eso se le suma el papel estelar que desempeñó en el triunfo del Bayern en cuartos de final de la Champions League ante el Manchester United, lo bien que rindió pese a la derrota en semifinales contra el Barcelona y cómo ayudó a una Dinamarca, comprensiblemente poco favorita, a clasificarse de forma automática para el Mundial del próximo verano, Harder podría estar en disposición de lograr su mejor posición en el Balón de Oro en varios años.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    En 2025-26: 22 goles, 12 asistencias. Ganó la Coupe de la Ligue, la Coupe de France y la Premiere Ligue.

    Sería una enorme sorpresa que Melchie Dumornay no gane el Balón de Oro en algún momento, sencillamente es así de buena. Es algo que demostró una y otra vez con sus actuaciones en el Lyon esta temporada, en la que ha destacado regularmente como la mejor jugadora sobre el terreno de juego.

    Después de marcar a un ritmo extraordinario en la temporada 2024-25, Dumornay asistió con más regularidad el curso pasado, pero siguió viendo portería en los grandes momentos, y además de forma espectacular. Así ocurrió cuando el Lyon se enfrentó al PSG en la final de la Coupe de la Ligue, ya que su maravilloso disparo resultó ser el único gol del partido, y también abrió el marcador en la final de la Coupe de France, antes de firmar un hat-trick en el partido que decidió el título de liga, con el que el OL completó un triplete nacional.

    En la Champions League, Dumornay también fue decisiva para ayudar a su equipo a llegar a la final. Marcó en la victoria de cuartos de final sobre el Wolfsburgo y fue nombrada jugadora del partido cuando el OL eliminó al Arsenal en semifinales, actuaciones de este tipo deberían hacer que quede bien clasificada.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 33 goles, siete asistencias. Ganó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    El papel de Ewa Pajor en la temporada 2025-26 del Barcelona, saldada con un póker de títulos, debería situarla muy cerca de lo más alto en la votación del Balón de Oro, si no directamente en la cima.

    En 2025, la internacional polaca recibió el Trofeo Gerd Muller por su capacidad goleadora y también acabó octava en la votación del premio principal. Como aspirante real a hacerse con el Balón de Oro, debería terminar aún más arriba este curso.

    Puede que Pajor no superara la barrera de los 50 goles, como sí hizo el año pasado, pero aun así fue extremadamente prolífica y apareció en los grandes partidos, marcando en los cinco encuentros de las eliminatorias de la Champions League del Barça, en su camino para eliminar al Real Madrid y al Bayern de Múnich y después vencer al Lyon en la final. Sus dos goles en ese gran partido fueron decisivos, ya que conquistó el título por primera vez en su sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    En 2025-26: 24 goles, 13 asistencias. Ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Champions League.

    Para muchos, Alexia Putellas habría sido una justa ganadora del Balón de Oro Femenino 2025. La estrella del Barcelona rindió, posiblemente, mejor que nunca en la temporada 2024-25, dejando atrás unos años complicados por las lesiones para ofrecer un nivel de otro mundo mientras el Barça ganaba un triplete nacional y alcanzaba la final de la Champions League.

    Putellas llevó ese nivel también a la temporada 2025-26, en la que el peso de la expectativa recayó aún más sobre sus hombros por momentos, en medio de las lesiones en el centro del campo de Guijarro y Bonmati. La dos veces ganadora del Balón de Oro brilló ayudando a las jugadoras más jóvenes que la rodeaban a dar un paso al frente para cubrir las ausencias de nombres importantes, al tiempo que seguía firmando una cifra muy destacada de goles y asistencias que ayudó tanto a España como al Barça a ganarlo todo.

    Dado su nivel de clase mundial de forma constante, el historial que tiene en la votación del Balón de Oro y el papel que ha desempeñado en el cuádruple del Barça, además de reconocimientos tempranos como el premio a Jugadora de la Temporada de la Champions League, Putellas da la sensación de ser la gran favorita al Balón de Oro Femenino 2026.