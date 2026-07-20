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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Power Rankings del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal gana el Mundial, pero ¿hizo lo suficiente la superestrella adolescente de España para desbancar a Harry Kane en la lucha por el Balón de Oro del torneo?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
Pau Cubarsí
D. Raya
Lautaro Martínez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
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Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

Con el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando atrás, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, y ahora son innumerables los jugadores que empiezan cada temporada creyendo que tienen opciones de hacerse con el premio individual más prestigioso que puede ofrecer el fútbol. Ousmane Dembele dejó atrás una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y volvió a estar entre un nutrido grupo de candidatos en 2026.

Dembele se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Champions League apunta de nuevo a tener un peso importante en la lucha por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también ha sido un año de Mundial, por lo que existe la posibilidad de que las actuaciones del verano en Norteamérica tengan una enorme influencia en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa África, lo que significa que podría haber jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo puso el broche a la temporada, sino también a la lucha por el Balón de Oro, sin que nadie pudiera hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Rankings del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos con más opciones de ganar el Balón de Oro de 2026, y estos son quienes creemos que tienen más posibilidades de subir a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...

Actualización anterior: 16 de julio de 2026. Jugadores eliminados: Bruno Fernandes y Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    En 2025-26: 15 goles, seis asistencias.

    Tras acabar en el podio en 2024, las opciones de Jude Bellingham de lograr siquiera una nominación al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse tras una temporada profundamente decepcionante en el Real Madrid, marcada además por dos periodos de baja mientras se recuperaba de una lesión. Sin embargo, lo que Bellingham hizo con Inglaterra en el Mundial todavía podría darle un sitio en la lista final de candidatos.

    El centrocampista fue la fuerza impulsora de la carrera de Inglaterra hasta las semifinales, y su balance de siete goles incluyó doblestes decisivos ante México y Noruega en las rondas eliminatorias. Y aunque Inglaterra volvió a quedarse corta en el escenario mundial, es probable que las actuaciones de Bellingham permanezcan durante mucho tiempo en la memoria de los votantes del Balón de Oro.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martínez (Inter) ⬇️

    En 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Ganó la Serie A y la Coppa Italia.

    Aunque cayó de forma bochornosa en la Champions League ante el Bodo/Glimt, el Inter siguió firmando una temporada exitosa, ya que el conjunto nerazzurro se aseguró el título de la Serie A antes de imponerse en la final de la Coppa Italia. Como en años anteriores, Lautaro Martinez fue el motor de ese éxito.

    Terminó con tres goles de ventaja como máximo goleador de la máxima categoría italiana y trasladó ese estado de forma al Mundial, donde marcó algunos goles cruciales para Argentina, incluido el tanto de la victoria en su triunfo en semifinales ante Inglaterra. Por desgracia, Lautaro no salió del banquillo en la final, ya que Argentina priorizó la solidez defensiva, lo que significó que no pudo repetir el gol de la victoria que marcó en la final de la Copa América de 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    En 2025-26: 29 porterías a cero. Ganó el Mundial y la Premier League.

    Siempre hay sitio en la lista del Balón de Oro para uno o dos porteros, y David Raya es el candidato más destacado en 2026 después de firmar otra temporada soberbia con el Arsenal. Raya ganó el Guante de Oro de la Premier League por tercera temporada consecutiva, ya que el Arsenal por fin logró dar el paso y se proclamó campeón de la máxima categoría inglesa, mientras que solo encajó cinco goles durante el camino del Arsenal hasta la final de la Champions League.

    También terminó la temporada con una medalla de campeón del Mundial, aunque Raya fue, de forma bastante sorprendente, el segundo portero por detrás de Unai Simon en España y, por tanto, no llegó a jugar en Norteamérica con La Roja.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    En 2025-26: Tres goles, seis asistencias. Ganó la Copa del Mundo, la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Fabian Ruiz se perdió en realidad una parte importante de la temporada por lesión, pero, como el jugador más laureado de la temporada 2025-26, sigue siendo probable que encuentre su sitio en la lista de candidatos al Balón de Oro. El jugador del PSG aún pudo hacer algunas aportaciones clave a sus éxitos en el ámbito nacional y europeo, al volver a formar un tercio del mejor centro del campo del planeta.

    Ruiz luego rindió a gran nivel con España durante su triunfal recorrido hacia la Copa del Mundo tras entrar en el once durante las rondas eliminatorias. La exestrella del Nápoles todavía no ha conocido la derrota en sus 50 partidos con La Roja, y el talismán del equipo ha añadido ahora un título mundial al europeo que ayudó a ganar en 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26: Cuatro goles, 18 asistencias, 21 porterías a cero. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    El mejor lateral derecho del planeta, Achraf Hakimi firmó otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para desempeñar un papel importante en su triunfo en la final de la Champions League.

    Por ahora, también puede proclamarse campeón de África tras la decisión de la CAF de revocar el resultado de la polémica final de la Copa de Naciones, aunque la apelación de Senegal aún podría revertir esa decisión. En cualquier caso, Marruecos volvió a demostrar que es la gran referencia del continente en el Mundial, con Hakimi rindiendo a gran nivel durante su camino hasta los cuartos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    En 2025-26: 32 goles, nueve asistencias. Ganó el Mundial y la Copa del Rey.

    No es ninguna exageración decir que Mikel Oyarzabal disfrutó de la temporada de su vida. El hombre que marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 firmó la mejor campaña goleadora de su carrera a nivel de clubes mientras ayudaba a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey, y mantuvo ese filo letal en la escena internacional.

    Oyarzabal promedió casi un gol por partido con España desde que comenzó la clasificación para el Mundial en septiembre, y exhibió su instinto letal durante el torneo, marcando cinco veces para la que acabaría siendo campeona en Norteamérica.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    En 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr sufrió un desastroso 2025 en lo que respecta a sus actuaciones con el Real Madrid, al lograr apenas ocho goles en La Liga a lo largo del año natural, mientras su gira de venganza por el Balón de Oro se torcía. Sin embargo, como dice el viejo adagio, «la forma es temporal, la clase es permanente», y Vini demostró que todavía puede ser decisivo durante una buena racha para arrancar 2026, en la que marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Champions League.

    La vuelta del extalento del Flamengo a su mejor nivel no fue suficiente para ayudar a llevar títulos al Bernabéu, pero sí logró dejar atrás su pésimo historial con Brasil al liderar desde el frente con cuatro goles durante el Mundial, aunque no pudo llevar a la Selecao más allá de los octavos de final y la espera por una sexta estrella continúa.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    En 2025-26: Ocho goles, 15 asistencias. Ganó la Premier League.

    Declan Rice se consagró como uno de los centrocampistas de élite del mundo con sus actuaciones ante el Real Madrid en la Champions League 2024-25, y el jugador del Arsenal no ha dejado de crecer desde entonces. Rice fue uno de los futbolistas más importantes del Arsenal en la conquista del título de la Premier League esta temporada, además de desempeñar un papel clave en el camino del equipo hasta la final de la Champions League.

    Las arrancadas de Rice, sus acciones defensivas y sus envíos a balón parado hicieron que rara vez pasara desapercibido en los partidos, y siguió aportando en momentos decisivos durante la trayectoria de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial, pese a luchar contra lesiones y una enfermedad en Norteamérica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26: Siete goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha recorrió un largo camino desde su decepcionante cesión en el Wolves en 2021 hasta terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el gran dictador del PSG está ahora considerado por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Desde luego, jugó a ese nivel durante gran parte de la temporada, e incluso añadió más goles y asistencias a su juego mientras el equipo de Luis Enrique volvía a ganar tanto la Ligue 1 como la Champions League.

    Vitinha fue nombrado Jugador del Partido en la final de esta última, y siguió marcando el ritmo de Portugal en el Mundial, aunque la selección portuguesa en su conjunto decepcionó enormemente en su camino hacia una derrota ante España en octavos de final.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En 2025-26: 30 goles, 27 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania.

    Se puede entender que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada podría haber sido mucho más exitosa de no haberse vendido a Luis Diaz el verano pasado. El versátil delantero desempeñó un papel importante en el triunfo liguero del Liverpool en 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo reto llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Diaz no ha mirado atrás desde entonces, después de haber forjado una gran compenetración con Harry Kane y el resto de sus compañeros en el Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga la pasada temporada fueron espectaculares, mientras que sus brillantes actuaciones en la Liga de Campeones sin duda llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volviera a quedarse corto en Europa. También dejó algunos momentos mágicos con Colombia en el Mundial, aunque fue eliminada en la tanda de penaltis por Suiza en octavos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    En 2025-26: Un gol, dos asistencias, 26 porterías a cero. Ganó el Mundial, LaLiga y la Supercopa de España.

    Todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal cuando España se encaminaba hacia el Mundial, pero acabó viéndose eclipsado por otro adolescente del Barcelona, Pau Cubarsi. El jugador de 19 años dio continuidad a otra temporada de títulos con el Barcelona al presentarse de verdad en la escena mundial, y muchos consideraron a Cubarsi el mejor defensa central del torneo en Norteamérica.

    El defensa fue nombrado mejor jugador joven tras la victoria de España en la final, ya que Cubarsi desempeñó un papel clave para que La Roja solo encajara 10 remates a puerta y un único gol en su camino hacia el título.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26: 23 goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que coronar al jugador más destacado de las eliminatorias de la Champions League, entonces Khvicha Kvaratskhelia estaría muy por encima de prácticamente todos los demás. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador en la historia de la competición en marcar o asistir en siete partidos consecutivos de eliminatorias, con algunos golazos incluidos en esa cifra, mientras el vigente campeón se abría camino hacia otro triunfo europeo.

    Sin embargo, el nivel de Kvaratskhelia a lo largo de toda la temporada no alcanzó esas mismas cotas, mientras que el hecho de que Georgia no se haya clasificado para el Mundial amenaza con poner un techo a dónde puede terminar en el recuento final del Balón de Oro. Aun así, todavía hay un camino hacia al menos el podio para el hombre al que llaman 'Kvaradona', y difícilmente podría haber hecho más para llegar hasta ahí.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Después de una temporada decepcionante para sus propios y altísimos estándares, Erling Haaland activó el «modo Terminator» para arrancar la campaña 2025-26, convirtiéndose en un auténtico ariete de un solo hombre para el Manchester City en su intento de volver a consolidarse como aspirante a los títulos más importantes. Una posterior sequía goleadora al inicio de 2026 amenazó con arruinar tanto las opciones de Haaland de ganar el Balón de Oro como las esperanzas del City de levantar títulos, ya que cayó eliminado de la Champions League, pero tanto él como el equipo reaccionaron, ganando la FA Cup y la Carabao Cup mientras llevaban al Arsenal hasta el límite en la lucha por el título de la Premier League.

    Así, aunque Haaland no logró conquistar los trofeos más importantes a su alcance, su candidatura al Balón de Oro se vio sin duda reforzada por la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde su delantero estrella sacó el máximo partido al escenario al marcar siete goles durante su histórica primera clasificación para los cuartos de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26: 25 goles, 14 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron el impacto que Dembele pudo tener en la primera mitad de la temporada del PSG, por lo que defender su Balón de Oro parecía quedar descartado. Sin embargo, tras recuperar la plena forma, volvió a entrar en la pelea al reencontrarse con su mejor versión, sobre todo con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern de Múnich en las eliminatorias de la Champions League, antes de volver a ver puerta en la victoria en la final contra el Arsenal.

    Dembele todavía necesitaba dejar su huella en el Mundial para reforzar su candidatura, y por fin marcó los primeros goles mundialistas de su carrera, con un hat-trick contra Noruega como momento más destacado de una campaña en la que firmó seis tantos. Sin embargo, en lo demás quedó eclipsado por algunos de sus compañeros en Norteamérica, lo que significa que encadenar dos Balones de Oro seguidos está ahora casi con toda seguridad fuera de su alcance.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: Dos goles. Ganó el Mundial, la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras su regreso de la lesión de ligamento cruzado anterior que arruinó sus esperanzas de defender el Balón de Oro de 2024, Rodri no pareció el mismo jugador durante buena parte de la campaña 2025-26. Aunque tuvo sus momentos con la camiseta del Manchester City mientras el equipo conquistaba dos títulos, siguió teniendo problemas físicos y por momentos se le vio falto de ritmo.

    Sin embargo, todo eso quedó olvidado en el Mundial, donde Rodri fue uno de los jugadores más destacados de España en la conquista de su segundo título. Elegido mejor jugador del torneo, Rodri vuelve de repente a estar de lleno en la pelea por otro Balón de Oro que muchos creían inalcanzable.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En 2025-26: 58 goles, 14 asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappe por fin pone las manos sobre el Balón de Oro? Casi desde el momento en que irrumpió siendo adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, Mbappe sigue esperando su oportunidad de subirse a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada, poco más pudo hacer para darse la mejor oportunidad posible de acabar con esa espera, ya que Mbappe cargó con un Real Madrid en dificultades, hasta el punto de sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse por completo, mientras las esperanzas del Real Madrid de terminar la temporada con un título se iban desvaneciendo gradualmente. Mbappe sí suele, sin embargo, reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo fue uno de los jugadores más destacados, con 10 goles que le valieron una histórica segunda Bota de Oro.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 26 goles, 41 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania.

    Quien predijera que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se ha equivocado de lleno, ya que el extremo ha encadenado dos años de actuaciones fantásticas con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear goles para sus compañeros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los atacantes más temibles de Europa y también ha dejado su huella en la Champions League, especialmente contra el Real Madrid en los cuartos de final, al que volvió loco durante largos tramos en el Bernabéu antes de culminar la eliminatoria con un gol ya de vuelta en Baviera.

    Las actuaciones de Olise con su club también le ayudaron a afianzarse un puesto en el once titular de Francia pese a la intensa competencia por los puestos, y fue una de las estrellas de la selección francesa en el Mundial, con su creatividad y su visión de pase ayudándole a firmar un récord de siete asistencias.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-26: 44 goles, 30 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    Se pensaba que los días en los que Lionel Messi podía siquiera ser nominado al Balón de Oro ya habían quedado atrás, pero después de guiar al Inter Miami a su primera MLS Cup de la historia antes de disfrutar de un brillante Mundial con Argentina, todavía existe una posibilidad real de que el ocho veces ganador sume otro Balón de Oro a su colección.

    Messi demostró estar a otro nivel en su camino hacia un segundo premio consecutivo al MVP de la MLS, ya que firmó seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos del play-off del Miami, y sin duda ese éxito a nivel de clubes debería tenerse en cuenta cuando los votantes del Balón de Oro completen sus papeletas.

    Después marcó ocho goles y dio cuatro asistencias durante un Mundial sublime, y aunque esta vez no pudo llevar a Argentina hasta el final, hizo lo suficiente para demostrar, a los 39 años, que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    En 2025-26: 26 goles, 21 asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, el favorito de las casas de apuestas para el Balón de Oro de cara a la temporada, va muy bien encaminado para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en ganar el premio, ¡y ni siquiera tendría que conquistarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las últimas fases de la Champions League de la temporada pasada hicieron que muchos empezaran a verlo como el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto por detrás de Dembele en la votación fue prueba de ello.

    Hay quienes siguen creyendo que Yamal necesita producir más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que también existe la preocupación de que la cantidad de encuentros que ha disputado a una edad tan temprana esté provocando un aumento de los problemas físicos que, en última instancia, pusieron un prematuro final a su campaña con el club y desempeñaron un papel en su producción limitada con España en el Mundial. Aun así, pudo mostrar su dinamismo único mientras La Roja llegaba hasta el final en Norteamérica, pero el hecho de que Yamal no dejara su propio sello individual en el torneo significa que bien podría quedarse una vez más a las puertas en la carrera por el Balón de Oro.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 73 goles, ocho asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien del todo a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima el lastre del trofeo que tantos usaban para golpearle, el delantero del Bayern de Múnich ha parecido un hombre en misión, totalmente decidido a demostrar que también merece reconocimiento individual, mientras veía puerta a un ritmo extraordinario.

    Además de marcar goles a montones, Kane exhibió con efecto devastador su juego completo para el campeón de la Bundesliga, mientras que marcó seis veces con Inglaterra durante su camino hasta las semifinales del Mundial. Quedarse corto en Norteamérica abrió la puerta a que otros le arrebataran el Balón de Oro, pero dado que este es un premio que se entrega habitualmente al jugador que ha disfrutado de la mejor temporada individual, es difícil discutir que Kane no acabara en lo más alto del podio.