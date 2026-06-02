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Posibles alineaciones para el Mundial 2026: titulares y once inicial de las 48 selecciones
POSIBLE ALINEACIÓN DE ARGELIA
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Entrenador: Petkovic
POSIBLE ALINEACIÓN DE ARABIA SAUDÍ
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Entrenador: Donis
POSIBLE ALINEACIÓN DE ARGENTINA
(4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernández; Messi, Álvarez, Almada
Entrenador: Scaloni
POSIBLE ALINEACIÓN DE AUSTRALIA
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Entrenador: Popovic
POSIBLE ALINEACIÓN DE AUSTRIA
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Entrenador: Rangnick
POSIBLE ALINEACIÓN DE BÉLGICA
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Entrenador: García
ALINEACIÓN PROBABLE DE BOSNIA
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Entrenador: Barbarez
POSIBLE ALINEACIÓN DE BRASIL
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Entrenador: Ancelotti
ALINEACIÓN PROBABLE DE CANADÁ
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Entrenador: Marsch
ALINEACIÓN PROBABLE DE CABO VERDE
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Entrenador: Bubista
ALINEACIÓN PROBABLE DE COLOMBIA
(4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez
Entrenador: Lorenzo
ALINEACIÓN PROBABLE DE COREA DEL SUR
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Entrenador: Hong
ALINEACIÓN PROBABLE DE COSTA DE MARFIL
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Entrenador: Faé
ALINEACIÓN PROBABLE DE CURAZAO
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Entrenador: Advocaat
ALINEACIÓN PROBABLE DE CROACIA
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Entrenador: Dalic
ALINEACIÓN PROBABLE DE ECUADOR
(4-3-3): Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Entrenador: Beccacece
POSIBLE ALINEACIÓN DE EGIPTO
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Entrenador: Hassan
POSIBLE ALINEACIÓN DE FRANCIA
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé
Entrenador: Deschamps
POSIBLE ALINEACIÓN DE ALEMANIA
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Entrenador: Tuchel
ALINEACIÓN PROBABLE DE GHANA
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Entrenador: Queiroz
ALINEACIÓN PROBABLE DE JAPÓN
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Entrenador: Moriyasu
ALINEACIÓN PROBABLE DE JORDAN
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Entrenador: Sellami
ALINEACIÓN PROBABLE DE HAITÍ
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Entrenador: Migné.
POSIBLE ALINEACIÓN DE INGLATERRA
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Entrenador: Tuchel
POSIBLE ALINEACIÓN DE IRÁN
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Entrenador: Ghalenoei
ALINEACIÓN PROBABLE DE IRAQ
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Entrenador: Arnold
POSIBLE ALINEACIÓN DE MARRUECOS
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Entrenador: Ouahbi
ALINEACIÓN PROBABLE DE MÉXICO
(4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo; Pineda, Álvarez, Fidalgo; Vega, Jiménez, Quiñones
Entrenador: Aguirre
ALINEACIÓN PROBABLE DE NORUEGA
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Entrenador: Solbakken
POSIBLE ALINEACIÓN DE NUEVA ZELANDA
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Entrenador: Bazele
POSIBLE ALINEACIÓN DE PAÍSES BAJOS
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Entrenador: Koeman
ALINEACIÓN PROBABLE DE PANAMÁ
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo
Entrenador: Christiansen
ALINEACIÓN PROBABLE DE PARAGUAY
(4-4-2): Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Ojeda, Bobadilla, Almirón; Enciso, Ávalos
Entrenador: Alfaro
ALINEACIÓN PROBABLE DE PORTUGAL
(4-3-3): Costa; Cancelo, Rubén Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix
Entrenador: Martínez
ALINEACIÓN PROBABLE DE QATAR
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Entrenador: Lopetegui
ALINEACIÓN PROBABLE DE LA REPÚBLICA CHECA
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Entrenador: Koubek
ALINEACIÓN PROBABLE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Entrenador: Desabre
ALINEACIÓN PROBABLE DE ESCOCIA
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Entrenador: Clarke
ALINEACIÓN PROBABLE DE SENEGAL
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Entrenador: Thiaw
POSIBLE ALINEACIÓN DE ESPAÑA
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Entrenador: De La Fuente
ALINEACIÓN PROBABLE DE ESTADOS UNIDOS
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Entrenador: Pochettino
POSIBLE ALINEACIÓN DE SUDÁFRICA
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Entrenador: Bross
POSIBLE ALINEACIÓN DE SUECIA
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Entrenador: Potter
POSIBLE ALINEACIÓN DE SUIZA
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Entrenador: Yakin
ALINEACIÓN PROBABLE DE TÚNEZ
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Entrenador: Lamouchi
ALINEACIÓN PROBABLE DE TURQUÍA
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Entrenador: Montella
POSIBLE ALINEACIÓN DE URUGUAY
(4-3-3): Rochet; Valera, Giménez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Núñez, Rodríguez
Entrenador: Bielsa
POSIBLE ALINEACIÓN DE UZBEKISTÁN
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Entrenador: Cannavaro