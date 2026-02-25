Getty Images Sport
Portugal revisa el partido amistoso contra México tras una alerta de seguridad, pero por ahora el encuentro no corre peligro
Portugal reevalúa el partido amistoso contra México
En una declaración pública, la FPF afirmó que está siguiendo de cerca los acontecimientos y evaluando las condiciones que rodean el viaje de la delegación. La federación hizo hincapié en que la evolución de la situación requiere una evaluación continua antes de tomar cualquier decisión definitiva.
Las alertas de seguridad provocan una revisión
Las autoridades mexicanas activaron alertas de emergencia en más de 20 estados a partir del domingo 22 de febrero, después de que la detención de una persona presuntamente vinculada al crimen organizado desencadenara preocupaciones de seguridad en varias zonas. Aunque la situación ha atraído la atención internacional, las fuentes indican que, por ahora, el partido amistoso sigue en pie.
«Los recientes acontecimientos requieren una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación», afirmó la FPF, añadiendo que la coordinación con el Gobierno portugués será decisiva en cualquier decisión final. La federación también señaló que mantiene un contacto regular con la Federación Mexicana de Fútbol y destacó la sólida relación institucional entre ambas organizaciones.
El partido no corre peligro por el momento.
Portugal dejó claro que la seguridad de los jugadores y el personal será lo que guíe todos los próximos pasos.
«La seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico, el personal y los aficionados es nuestra prioridad absoluta», se lee en el comunicado, en el que se destaca que las consideraciones de seguridad determinarán en última instancia si el partido se celebra según lo previsto.
Por ahora, Portugal sigue esperando con toda su fuerza.
Antes de las preocupaciones por la seguridad, Portugal tenía la intención de viajar a México con una plantilla al completo como parte de sus preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según ESPN.
