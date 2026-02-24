Portugal revisa el partido amistoso contra México tras una alerta de seguridad, pero el encuentro no corre peligro por el momento

Las autoridades mexicanas activaron alertas de emergencia en más de 20 estados a partir del domingo 22 de febrero, después de que la detención de una persona presuntamente vinculada al crimen organizado desencadenara preocupaciones de seguridad en varias zonas. Aunque la situación ha atraído la atención internacional, las fuentes indican que, por ahora, el partido amistoso sigue en pie.

«Los recientes acontecimientos requieren una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación», afirmó la FPF, añadiendo que la coordinación con el Gobierno portugués será decisiva en cualquier decisión final. La federación también señaló que mantiene un contacto regular con la Federación Mexicana de Fútbol y destacó la sólida relación institucional entre ambas organizaciones.