«Portugal da lo mejor de sí si él no juega»: impactante afirmación sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial por una exestrella de la selección estadounidense

A pocos meses del Mundial 2026, se debate si Ronaldo debe ser titular para Roberto Martínez. Aunque es el máximo goleador internacional, el exdelantero de EE. UU. y ahora analista Twellman opina que Portugal rendiría más sin él en el campo.

En Get Up ESPN, Twellman afirmó: «Este es el mejor equipo que Ronaldo ha tenido para un Mundial. Portugal rinde más si él no juega».