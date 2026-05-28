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«Portugal da lo mejor de sí si él no juega»: impactante afirmación sobre Cristiano Ronaldo en el Mundial por una exestrella de la selección estadounidense
El contundente veredicto de Twellman sobre Ronaldo
A pocos meses del Mundial 2026, se debate si Ronaldo debe ser titular para Roberto Martínez. Aunque es el máximo goleador internacional, el exdelantero de EE. UU. y ahora analista Twellman opina que Portugal rendiría más sin él en el campo.
En Get Up ESPN, Twellman afirmó: «Este es el mejor equipo que Ronaldo ha tenido para un Mundial. Portugal rinde más si él no juega».
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La gran profundidad de la plantilla de Portugal
El argumento a favor de un once sin Ronaldo se basa en la gran profundidad de Portugal. Ya no depende solo de CR7: Martínez cuenta con Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos y Pedro Neto, lo que demuestra que el ataque puede ser eficaz sin su talismán de 41 años.
En defensa, la plantilla es igual de sólida: Rubén Dias lidera la zaga junto a Nuno Mendes y João Cancelo, una base que muchos entrenadores envidian. Esta fortaleza colectiva lleva a pensar que Portugal podría pasar a un sistema más fluido y de alta presión que quizá no se adapte al perfil físico actual de Ronaldo.
Una última búsqueda de la gloria
Para Ronaldo, este torneo es su sexto Mundial —récord absoluto— y la última chance de ganar el único título grande que le falta a sus 41 años. Mientras su eterno rival, Lionel Messi, llega como campeón con Argentina, Ronaldo busca ese triunfo internacional que marque su legado.
A pesar de las críticas, Martínez lo sigue convocando. El técnico valoró el aspecto emocional y mantuvo a sus estrellas, con la mira en la fase de grupos ante República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.
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Grandes expectativas en la fase de grupos
Portugal llega como favorito en su grupo, pero Martínez afronta una gran presión: debe equilibrar legado y resultados. La Seleção quiere olvidar la eliminación en cuartos de final ante Marruecos y aspira a más. La presencia de Ronaldo asegurará un escrutinio constante, sobre todo si el equipo tarda en encontrar su ritmo, recordando que su mejor resultado en la era Ronaldo fue el cuarto puesto en 2006.