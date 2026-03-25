El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (55), se ha declarado admirador del estilo de juego actual del FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick (61).
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«Porque es divertido»: hay un equipo al que al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, le encanta ver jugar en estos momentos
El exjugador y exentrenador del Barça se deshizo en elogios en una entrevista con TV3: «Cuando juega el Barça de Flick y tengo tiempo, me siento a verlo, porque es divertido. A veces pensamos demasiado y nos inventamos historias. Pero al final es así: cuando vas al cine o a un buen restaurante, quieres disfrutarlo. ¡Y dime una situación en la que no disfrutes viendo jugar al Barça!».
El exseleccionador alemán Flick tomó las riendas del FC Barcelona en el verano de 2024, sustituyendo a Xavi, e impuso al equipo un estilo de juego arriesgado y espectacular, con una línea defensiva muy adelantada y un juego ofensivo sin concesiones. Esto culminó con la conquista del doblete en su primer año.
También en la temporada actual, el Barça va camino del título nacional y, de momento, ocupa el primer puesto de LaLiga. Los blaugranas siguen en liza también en la Liga de Campeones.
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Ahora también Thierry Henry se muestra entusiasmado con el FC Barcelona
El planteamiento de Flick también fue objeto de críticas tras algunos resultados mediocres en otoño. Entre otros, el exjugador del Real Madrid Toni Kroos opinó que el Barça no ganaría la Champions con ese estilo de juego. Thierry Henry, antiguo pupilo de Guardiola, se expresó en términos similares.
Sin embargo, el francés se retractó la semana pasada tras la goleada por 7-2 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle United y elogió al equipo en CBS Sports: «Enhorabuena, Barcelona. Europa empieza a sentir el peligro. Cuando un equipo está tan en racha, nada es seguro. No solo fue un triunfo, fue un terremoto a escala mundial».
Lo que más impresionó a Henry fue cómo el Barça gestionó los segundos 45 minutos tras la inestable ventaja de 3-2 al descanso. «¿Qué segunda parte fue esa?», preguntó: «Fue una transformación total, el equipo jugó con otra personalidad. Ese fue el verdadero Barcelona. Si quieren, pueden con todo. Es un equipo increíble». La vorágine ofensiva de Lamine Yamal,
Robert Lewandowski y sus compañeros le recordó a Henry incluso al legendario Dream Team de Johan Cruyff de principios de los años noventa, y sintió lástima por el rival, el Newcastle: «El Newcastle se ha derrumbado ante esta apisonadora ofensiva. Cuando el Barcelona juega así, es casi imposible de parar».
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El FC Barcelona esta temporada
Partidos 46 Victorias 36 Empates 3 Derrotas 7 Diferencia de goles 125:52 Promedio de puntos 2,41