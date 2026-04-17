Aunque el presidente del Bayern no mencionó nombres, probablemente se refería al director deportivo Max Eberl. Eberl es cada vez más cuestionado en el club a pesar del éxito deportivo. Además, la revista «kicker» describió su relación con el director deportivo Christoph Freund como un «matrimonio forzado».

El verano pasado, Eberl presionó al consejo, liderado por el expresidente Hoeneß, para fichar delanteros costosos tras las salidas de Leroy Sané (Galatasaray) y Kingsley Coman (Al-Nassr). Sin embargo, «se impusieron los veteranos, porque dijimos: si queremos dar una oportunidad a los jóvenes, hay que hacerles sitio. Si hubiéramos fichado a otros dos o tres jugadores por entre 100 y 150 millones, el entrenador habría tenido que alinearlos», recordó Hoeneß.

Eberl presionó especialmente por Xavi Simons, quien aportaría profundidad en ataque. Pero Hoeneß y su equipo impusieron su línea: mejor dar la oportunidad a la cantera que invertir en más fichajes.