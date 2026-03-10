Getty/GOAL
Por qué Wayne Rooney está «irritando mucho» a su esposa Coleen, mientras la leyenda del Manchester United pone a prueba la «paciencia» de sus amigos y familiares
Coleen ha salido de la sombra proyectada por el ex capitán de Inglaterra Wayne.
Coleen, que ha permanecido al lado de Wayne durante varios momentos difíciles de su matrimonio, está trabajando duro para construir su propia marca, saliendo de la sombra que una vez proyectó su marido durante su carrera deportiva, en la que batió récords.
Tras quedar en segundo lugar en la edición de 2024 del programa I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, Coleen ha recibido numerosas ofertas comerciales y mediáticas. Una de ellas la ha llevado a asociarse con la cadena de tiendas Primark.
Por qué el comportamiento de Wayne ha irritado a Coleen
Antes del gran lanzamiento de su nueva colección con la marca irlandesa de moda rápida, Wayne fue visto con un aspecto un poco deteriorado durante una noche de alcohol en Manchester. Dichas travesuras han supuesto una distracción desagradable para Coleen.
Una fuente cercana ha declarado a The Sun: «Coleen está molesta con Wayne por meterse en líos. Es una mujer fuerte, independiente y exitosa, y no le gusta que la gente piense mal de ella. Nadie quiere que su reputación se vea dañada por un comportamiento imprudente, especialmente cuando se está trabajando en algo tan importante como una línea de ropa.
«Le resulta muy irritante tener que lidiar con esto. Coleen siempre apoyará a Wayne, pero la paciencia de sus amigos y familiares podría estar agotándose».
Coleen organizó una lujosa fiesta de lanzamiento para invitados famosos y del sector en Londres, donde se presentó su colección para Primark, con un lucrativo contrato que, según se dice, asciende a siete cifras. Wayne se quedó en la mansión de la familia en Cheshire, valorada en 20 millones de libras (27 millones de dólares), para cuidar de sus hijos Kai, Klay, Kit y Cass.
Les invitó a cenar en la tienda de comida para llevar de pollo jerk de su antiguo compañero de equipo en el United, Jesse Lingard, en la cercana localidad de Wilmslow. Coleen estuvo acompañada en la capital inglesa por su madre, Colette.
La fuente de The Sun añadió que Coleen sigue apoyándose en su familia cercana: «Colette es y siempre ha sido la mayor defensora de su hija y hará todo lo posible para protegerla. Era esencial que Coleen la tuviera a su lado, porque le daba la confianza necesaria para brillar y disfrutar de verdad. Colette es la voz de la razón en su vida y, por supuesto, el hombro en el que llorar y el oído al que quejarse».
Imposible ignorar los rumores relacionados con Wayne en el evento de Primark.
Aunque el gran evento de Coleen transcurrió sin contratiempos, fue imposible para los asistentes evitar los rumores sobre Wayne y su comportamiento. La fuente de The Sun continuó diciendo: «Coleen se mostró impasible. No se mencionó a Wayne, pero la gente cotilleaba sobre él fuera del alcance de su oído».
Se vio a Wayne luchando por mantener los pantalones puestos durante una borrachera previa a los Brits en Manchester, con una importante ceremonia de premios musicales que se celebraba por primera vez fuera de Londres, en el norte de Inglaterra.
Había frecuentado un hotel del centro de la ciudad con su amigo, la estrella del pop Calum Scott, antes de que se les unieran dos mujeres, una de las cuales estaba con su novio. Rooney finalmente se marchó a dormir alrededor de las 3:25 de la madrugada.
Rooney trabaja como comentarista durante su descanso como entrenador.
Rooney ha reconocido anteriormente que su esposa Coleen le ha ayudado a frenar su adicción al alcohol, afirmando que probablemente estaría muerto si no fuera por el apoyo que ella le ha brindado a lo largo de los años.
Wayne, que es el máximo goleador de todos los tiempos del Manchester United, trabaja actualmente como comentarista para BBC Sport y Amazon Prime Video. Ha dejado en suspenso su difícil carrera como entrenador tras pasar por breves etapas al frente del Birmingham City y el Plymouth Argyle.
