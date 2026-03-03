Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Viktor Gyokeres Brighton GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

¿Por qué Viktor Gyokeres no triunfó en el Brighton? Cómo el número 9 del Arsenal se quedó corto durante su primera etapa en la Premier League

La primera temporada de Viktor Gyokeres en el Arsenal ha sido, por decirlo suavemente, irregular. De hecho, solo marcó siete goles en sus primeras 22 apariciones en todas las competiciones con los Gunners, lo que supuso un pobre rendimiento para la inversión de 63,5 millones de libras (85 millones de dólares) que el club realizó en sus servicios. Algunos consideraban que el sueco no encajaba bien en el equipo de Mikel Arteta, mientras que otros llegaron a calificar a Gyokeres como uno de los peores fichajes de la historia de la Premier League.

Sin embargo, era demasiado pronto para esa segunda valoración, como ha demostrado Gyokeres desde principios de año. El exdelantero del Sporting de Lisboa ha marcado ocho goles en sus últimos 15 partidos, incluyendo un impresionante doblete en la victoria por 4-1 del Arsenal en el derbi disputado en el Tottenham Hotspur Stadium, y Arteta calificó su actuación de «increíble». Tras enfrentarse a una avalancha de críticas, Gyokeres está desempeñando ahora un papel clave en la búsqueda del cuádruple por parte de los Gunners, lo que demuestra su fortaleza de carácter.

Sin embargo, aún está por ver si Gyokeres ha dado un giro definitivo a su carrera. En el choque del domingo contra el Chelsea, solo logró un disparo y 27 toques, perdiendo la posesión 14 veces mientras luchaba por tener algún tipo de impacto significativo. A pesar de las pequeñas mejoras que Gyokeres ha logrado bajo la dirección de Arteta, sigue siendo demasiado fácil para los mejores equipos mantenerlo a raya. Por lo tanto, todavía le queda mucho trabajo por hacer para demostrar que pertenece al más alto nivel, un hecho que, afortunadamente, parece reconocer.

«Siempre puedo mejorar», declaró recientemente a The Athletic. «No soy un jugador completo ni el mejor en todos los aspectos. Creo que es una buena sensación para un futbolista, porque siempre se puede hacer mejor y mejorar. Espero sentir eso todo el tiempo».

Gran parte de la frustración de los fieles seguidores del Arsenal proviene de la falsa suposición de que Gyokeres llegó al Emirates como un producto acabado, una máquina de marcar goles con el físico necesario para triunfar en la Premier League. Si hubieran investigado un poco su pasado, habrían podido tener unas expectativas más realistas.

La única otra vez que Gyokeres jugó en un club de la primera división inglesa, no logró destacar. Mientras se prepara para volver a Brighton con los Gunners el miércoles, GOAL repasa los tres años sin suerte de Gyokeres en el Amex Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    «No es un goleador nato».

    El Brighton tiene un historial brillante en lo que respecta a descubrir y desarrollar jugadores con talento, con Marc Cucurella, Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister entre los que han generado grandes beneficios para el club. Al igual que con esos tres jugadores, había muchas esperanzas puestas en Gyokeres, de 19 años, cuando fue fichado del Brommapojkarna, el club sueco que también se encargó de formar a la pareja del Tottenham Dejan Kulusevski y Lucas Bergvall. 

    Tras su fichaje en enero de 2018, Gyokeres pasó directamente al equipo sub-23 del Brighton y marcó siete goles en la segunda mitad de la temporada, lo que ayudó a los Seagulls a ascender a la Premier League 2. Sin embargo, no había indicios claros de que tuviera el potencial para convertirse en una superestrella, y tuvo que esperar para debutar con el primer equipo.

    Finalmente llegó en agosto de ese año, cuando Gyokeres fue titular en la derrota por 1-0 ante el Southampton en la segunda ronda de la Copa de la Liga. Sin embargo, esa fue una de las cinco únicas apariciones del sueco con el primer equipo en la temporada 2018-19, y no marcó ningún gol en ninguna de ellas. Aunque nadie podía criticar su nivel de compromiso, Gyokeres no destacó inmediatamente como un jugador decisivo en el último tercio del campo.

    «Lo que más destacaba era su increíble capacidad atlética, su potencia y su velocidad», declaró el excentrocampista del Brighton Dale Stephens a The Athletic cuando le preguntaron por sus primeras impresiones sobre Gyokeres. «Pero en aquel momento no habría dicho que fuera un goleador nato. No es un don natural, es algo en lo que ha trabajado muy duro».

    • Anuncios
  • Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Forzado a abrirse

    En defensa de Gyokeres, no ayudó que el Brighton lo alineara en la banda izquierda en lugar de como delantero centro. No tenía oportunidades como delantero centro titular detrás de Glen Murray, mientras que Aaron Connolly ocupaba ese puesto en el equipo sub-23.

    «Podía jugar por el centro, pero jugaba más bien por la izquierda. De vez en cuando jugaba como delantero, pero teníamos a Connolly, que era muy bueno», explicó Josh Kerr, otro de los compañeros de Gyokeres en aquella época, a Sky Sports.

    Kerr añadió sobre el rendimiento de Gyokeres en ese puesto: «Quieres que tus extremos trabajen hacia atrás y ayuden a tus laterales, realizando la ingrata tarea de doblar la marca cuando vas a algunos de esos campos difíciles fuera de casa. Él lo hacía sin que tuvieras que pedírselo, lo cual es muy importante para ciertos equipos o entrenadores. Obviamente, entonces lo valorábamos mucho, pero no pensábamos que iba a progresar tanto como lo ha hecho. Se estaba adaptando a la vida en Inglaterra, pero cada mes veíamos una diferencia en él. Siempre se incorporaba al ataque, con ganas constantes de llegar a la portería».

    A pesar de su mentalidad inquebrantable y su impresionante ritmo de trabajo, los responsables del Brighton consideraron finalmente que la curva de adaptación era demasiado pronunciada. Se tomó la decisión de ceder a Gyokeres, y el St Pauli le dio la oportunidad de jugar regularmente en la segunda división alemana.

  • FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second BundesligaGetty Images Sport

    De «indestructible» a prescindible

    Gyokeres siguió jugando principalmente por la banda izquierda del St. Pauli y acumuló un respetable total de 10 goles y asistencias en 26 partidos de la Bundesliga 2, terminando la temporada como el tercer máximo goleador del club. También dejó una impresión duradera en el entrenador, Jos Luhukay.

    «Corría como un caballo de carreras», declaró Luhukay a los periodistas después de que Gyokeres marcara dos goles en la victoria por 3-1 sobre el Wehen Wiesbaden en diciembre de 2019. «Creo que quería jugar otra media hora más. Era indestructible».

    The Athletic informa de que el equipo alemán presentó una oferta para fichar a Gyokeres al verano siguiente, pero el Brighton la rechazó por considerar que aún tenía algo que ofrecer en el Amex. Por ello, cuando Gyokeres regresó a Inglaterra, estaba decidido a hacerse un hueco en los planes del entonces entrenador Graham Potter, y tuvo su momento de gloria en septiembre de 2020 cuando, tras ser trasladado al centro del ataque, finalmente abrió su cuenta goleadora con el Brighton y dio otra asistencia en la goleada por 4-0 al Portsmouth en la Copa de la Liga. 

    «Creo que tiene cualidades diferentes», dijo Potter después del partido. «No es fácil jugar solo en la delantera, que era el papel que se le había asignado. Creo que siguió adelante y al final obtuvo su recompensa. Está aprendiendo, pero tiene cualidades que creo que podemos aprovechar. Es uno de los jugadores a los que seguiremos evaluando para tomar la decisión más adecuada para su desarrollo. Pero se ha comportado bien en el grupo y estamos contentos con él».

    Potter también alineó a Gyokeres en la derrota del Brighton en cuarta ronda ante el Manchester United a finales de ese mes, pero seguía sin tener oportunidades en la Premier League, ya que Danny Welbeck y Neal Maupay eran los delanteros titulares del Brighton. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que, tres días después, Gyokeres se marchara cedido al Swansea City, equipo de la Championship, para toda la temporada.

  • Coventry City v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Un paso decisivo para tu carrera profesional

    Gyokeres no hizo que Potter se arrepintiera de esa decisión. Su etapa en el Swansea fue una gran decepción, con un solo gol en 12 partidos, lo que llevó al Brighton a recuperar al delantero en enero. ESPN informó de que una fuente cercana al Swansea describió a Gyokeres como «desorientado» durante su breve estancia en el sur de Gales, mientras que el entrenador Steve Cooper sugirió que el traspaso se produjo demasiado tarde para que pudiera adaptarse rápidamente.

    El Brighton volvió a ceder a Gyokeres inmediatamente, esta vez al Coventry City, donde siguió teniendo problemas para mantener la regularidad. Solo marcó tres goles en 19 partidos de la Championship con los Sky Blues, de los cuales solo siete fueron como titular. Sin embargo, sorprendentemente, el Coventry consideró que había suficientes aspectos positivos como para presentar una oferta de traspaso permanente de un millón de libras por el internacional sueco, que el Brighton aceptó.

    Gyokeres dejó el Amex con solo un gol y ocho partidos en su haber, ninguno de ellos en la Premier League. Eso lo convertía en una compra arriesgada para el Coventry, pero Mark Robins siempre creyó que rendiría bien, ya que vio claramente algo que Potter no vio.

    «Viktor es un delantero con talento, con buena potencia, velocidad y movimiento, y un gran potencial», dijo el exentrenador del Sky Blues tras confirmarse el fichaje de Gyokeres. «Mostró una actitud fantástica cuando estuvo cedido con nosotros. Ganó confianza y esperamos que siga mostrando la misma mejora y el mismo deseo».

  • Viktor Gyokeres Sporting 2024-25Getty

    ¿Arrepentimiento de las gaviotas?

    El instinto de Robins resultó ser acertado. Gyokeres marcó 43 goles y dio 17 asistencias en las dos temporadas siguientes con el Coventry, ayudando al equipo a alcanzar la final de los play-offs del Campeonato en 2022-23, que perdió en los penaltis ante el Luton Town. El Sky Blues obtuvo entonces un beneficio de 19 millones de libras (25 millones de dólares) al vender a Gyokeres al Sporting, donde se consolidó como uno de los delanteros más letales de Europa, marcando 63 goles en todas las competiciones la temporada pasada y ganando el codiciado Trofeo Gerd Muller en la ceremonia del Balón de Oro.

    El rápido ascenso de Gyokeres no deja en buen lugar al Brighton, ya que se sugiere que deberían haberle dado más tiempo y oportunidades para encontrar su sitio. Sin embargo, el director general del club, Paul Barber, ha revelado que fue el actual número 9 del Arsenal quien decidió romper todos los lazos.

    «Viktor progresó excepcionalmente bien, pero quería progresar aún más rápido», declaró Barber en una entrevista reciente con Sky Sports. «En ese momento, no podíamos garantizarle un puesto en el primer equipo aquí. Estábamos muy contentos de seguir cediendo a Viktor para que pudiera seguir progresando. Pero creo que dice mucho de Viktor que quisiera una base más permanente antes. Al final lo consiguió y el resto es historia. Siempre es bueno descubrir a jóvenes talentos, formarlos y ver cómo llegan a cotas aún más altas».

    Barber añadió a The Athletic si se arrepiente de algo: «Tenemos que aceptar la decisión de venderlo tal y como fue: lo correcto para el jugador y lo correcto para el club. El fichaje de jugadores no es una ciencia exacta, ni tampoco lo son las decisiones de traspasar a los jugadores o cuándo hacerlo. Siempre se pueden revisar las decisiones con la perspectiva que da el tiempo, pero siempre habrá razones para tomarlas. Se trata de tomar una serie de decisiones en tiempo real. La mayoría de los clubes tienen ejemplos similares. Es fútbol. Son cosas que pasan».

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    «Si te quieren, puedes alcanzar los niveles».

    El Brighton rezará para que Gyokeres no vuelva a darles problemas esta semana. El equipo de Fabian Hurzeler sigue luchando por clasificarse para las competiciones europeas a pesar de haber caído al undécimo puesto de la clasificación de la Premier League, y se sentirá animado por su actuación en el Emirates en diciembre, donde tuvo algo de mala suerte al perder por 2-1.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke y Lewis Dunk lograron mantener a raya a Gyokeres ese día, limitando al delantero del Arsenal a solo 23 toques en los 71 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Sin embargo, desde entonces algo ha cambiado en él, para gran alegría de Arteta.

    «Conocemos sus cualidades. Sin duda, es un delantero increíble. Tenemos que aprovechar su calidad, tenemos que entenderlo mejor, él tiene que entender mejor al equipo y a la liga, creo que vamos por el buen camino», declaró el entrenador del Arsenal la semana pasada. «La confianza es el pilar fundamental para cualquier persona, hagas lo que hagas en la vida. Y cuando sientes que perteneces a un lugar y que te aprecian, mejor aún, si te quieren.

    Si sientes la confianza de las personas que te rodean, creo que entonces puedes alcanzar realmente el nivel que todos esperan de ti. Viktor se encuentra ahora en un momento en el que empieza a tener esos sentimientos y eso es algo muy positivo para su rendimiento».

    En retrospectiva, resulta extraño que el Brighton nunca le diera a Gyokeres la oportunidad de desarrollar esa confianza y dar rienda suelta a su verdadero yo. Sin duda, los fieles seguidores de los Seagulls se estarán lamentando por lo que podría haber sido, un sentimiento que Gyokeres puede exacerbar si saca a relucir su característica celebración de gol inspirada en Bane en el Amex, mientras el Arsenal aspira a dar otro gran paso hacia su primer título de la Premier League desde 2004.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0