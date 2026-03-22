Por qué un jugador clave del Manchester City se perderá la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, lo que tiene a Pep Guardiola furioso: te lo explicamos

La ausencia de Guehi se debe a una norma de la Carabao Cup que se aplica por primera vez esta temporada. Según el reglamento actual de la EFL, si un jugador ficha por un equipo después de que se haya disputado el partido de ida de las semifinales, no podrá participar en ninguna otra ronda de la competición con su nuevo club. Guehi completó su traspaso de 20 millones de libras (27 millones de dólares) del Palace al Etihad Stadium durante el mercado de fichajes de enero. Sin embargo, cuando se cerró el acuerdo, la fase de semifinales de la Copa de la Liga ya había comenzado, lo que activó automáticamente la restricción que le impide saltar al campo contra el equipo de Mikel Arteta este fin de semana.

La situación se complica aún más por la participación previa de Guehi en el torneo con su antiguo club. De hecho, el jugador de 25 años fue el capitán del Crystal Palace contra el Arsenal en los cuartos de final el pasado diciembre. A pesar del importante desembolso económico del City para hacerse con sus servicios a mitad de temporada, el organismo rector se ha mantenido firme en cuanto a la fecha límite de inscripción, lo que deja a Guardiola sin una de sus principales opciones defensivas para la primera gran final de la temporada.