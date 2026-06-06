Por qué Thomas Tuchel está «preocupado e inquieto» tras ver una foto tomada por un periodista antes del amistoso de Inglaterra contra Nueva Zelanda

Según el Daily Mail, el Raymond James Stadium usa un campo temporal «plug and play» instalado hace solo una semana, lo que complica los preparativos de Inglaterra para el torneo.

El recinto, que suele tener césped artificial, se reacondicionó con natural para el próximo partido. El personal de mantenimiento de la Federación se desplazó y contactó con los organizadores tras detectar, en fotos, algunas zonas desprendidas.







