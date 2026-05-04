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Por qué sus discursos épicos han permitido a Martin O’Neill, el «líder de los jugadores», triunfar en el Celtic a sus 74 años
O'Neill tomó el relevo tras la marcha de Rodgers y Nancy
Tras la dimisión de Brendan Rodgers en octubre, O’Neill aceptó el cargo de forma interina, más de dos décadas después de su anterior etapa en el «Paradise». Como era de esperar, surgieron dudas sobre el exentrenador del Leicester y del Aston Villa, alejado de los banquillos durante seis años.
O’Neill estabilizó al Celtic antes de ceder el mando a Wilfried Nancy, quien llegó del Columbus Crew de la MLS. El francés duró solo ocho partidos en 33 días antes de que se rescindiera su contrato.
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La experiencia de la presión del Old Firm le ha venido muy bien a O'Neill
El 5 de enero se nombró a O’Neill con un contrato hasta final de temporada para aportar calma. Ha mantenido al Celtic en la lucha por el título: los Hoops lideran la tabla empatados a puntos con el Hearts.
Los escépticos callan: O’Neill, experto en el cargo y ex extremo del Nottingham Forest campeón de Europa, se ha adaptado a la perfección.
¿Qué hace que O'Neill sea especial y capaz de triunfar en cualquier época?
Al preguntarle si O’Neill demuestra que ciertos métodos funcionan en cualquier época, Gray —exjugador cedido por el Celtic que trabajó brevemente con el exigente técnico en 2003— declaró a GOAL en exclusiva para Grazieslot: «Hay entrenadores que podrían haber dirigido en cualquier época, y Martin es sin duda uno de ellos.
Es un líder: cuando habla, le escuchas y asimilas su mensaje. Tiene el don de ganar partidos y sacar lo mejor de cada jugador.
Aunque estuve poco tiempo con él en el Celtic, sus charlas en el descanso son las mejores que he escuchado; te dan ganas de derribar muros por él. Ese es el tipo de técnico que desearía tener en mi club».
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El Celtic lucha por la Premiership y la Copa de Escocia.
O’Neill no sería candidato definitivo para la temporada 2026-27, pues el Celtic busca un sucesor idóneo que reemplace a una leyenda que se retirará con su prestigio intacto.
Al equipo le quedan tres jornadas de Liga, empezando con el derbi ante el Rangers este domingo, y después la final de la Copa de Escocia contra el Dunfermline el 23 de mayo, con O’Neill buscando ampliar su palmarés antes de marchar.