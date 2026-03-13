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Por qué se han suspendido las negociaciones del contrato de Christian Pulisic con el AC Milan ante el creciente interés por su fichaje: una explicación
El Milán ha pisado el freno
Según el periodista Daniele Longo, la directiva del club tiene la intención de reunirse con los representantes del jugador estadounidense una vez que concluya la temporada para discutir los próximos pasos. Este retraso estratégico no es necesariamente un indicio de tensiones, sino más bien el deseo del gigante italiano de mantener toda su atención centrada en sus objetivos actuales sobre el terreno de juego antes de embarcarse en complejas negociaciones administrativas sobre una posible renovación por varios años.
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Los grandes de Europa, en alerta
El contrato actual de Pulisic se extiende hasta junio de 2027, pero el Milan cuenta con una opción unilateral para prorrogarlo hasta 2028, que aún podría ejercerse. Esto le da al club una ventaja significativa y protección frente a la posibilidad de perder a su estrella por un precio reducido, lo que supone una red de seguridad en caso de que las negociaciones inmediatas no salgan según lo previsto durante el parón veraniego.
A pesar de su posición favorable en cuanto a la duración de su contrato, varios equipos están siguiendo de cerca la situación. Pulisic se ha convertido en una pieza clave del ataque del Milan, y su rendimiento constante ha despertado el interés en el extranjero. El resurgimiento del extremo en Italia ha restablecido de hecho su reputación como uno de los delanteros más peligrosos de Europa, lo que ha llevado a varios clubes de peso, cuyos nombres no se han revelado, a estar atentos a su disponibilidad.
Planificación a largo plazo
Aunque la renovación sigue siendo una prioridad de cara al futuro, los rossoneri prefieren centrarse en la recta final de la temporada antes de formalizar la permanencia a largo plazo del extremo con un contrato que podría extenderse hasta 2031. Un compromiso de tal envergadura supondría, en esencia, que Pulisic pasara sus mejores años en Milán, consolidando su estatus como estrella actual del equipo siete veces campeón de Europa.
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El motor principal del esquema de Allegri
Por ahora, todas las miradas siguen puestas en el rendimiento del estadounidense sobre el terreno de juego, donde sigue siendo la principal fuente de inspiración en el esquema de Max Allegri. La transición de «Capitán América» a rey de San Siro ha sido perfecta y, aunque la pausa temporal en las negociaciones pueda causar cierta inquietud entre la afición, la intención sigue siendo conseguir su fichaje a largo plazo una vez que se calme la situación al final de la presente temporada.
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