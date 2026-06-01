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¿Por qué Reece James no ha pedido consejo a su hermana Lauren para «ganar», ahora que los Tres Leones de Inglaterra buscan emular los triunfos de las Lionesses?
El éxito de los hermanos y la fórmula del éxito
La familia James es sinónimo de fútbol de élite en Inglaterra: Reece y Lauren juegan para el Chelsea y su país. Aunque Lauren fue clave en el éxito de las Lionesses, no aconsejó a Reece sobre cómo afrontar la presión de un gran torneo internacional. El capitán del Chelsea confía en su propio camino.
En una entrevista con GQ, al preguntarle si Lauren le había dado consejos para ganar, James respondió: «No, no lo creo. Quizá si nunca hubiera ganado nada, pero ya tuve experiencias de victoria, sé lo que se siente y lo que hace falta». Aunque no hayan compartido consejos, su orgullo por ella es evidente: «Siempre supe que estaba destinada a los grandes escenarios y no me sorprende. Estoy orgulloso de verla jugar en el Chelsea y representar a Inglaterra», añadió.
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Reencuentro con Thomas Tuchel
El nombramiento de Thomas Tuchel como sucesor de Gareth Southgate ha motivado a James. Tras ganar juntos la Liga de Campeones en Stamford Bridge, ambos se respetan, lo que, según el jugador, beneficiará a Inglaterra en Estados Unidos. James, de 26 años, celebró que su exentrenador asuma la selección en un momento clave.
«Tenemos una gran relación, así que me alegré de volver a trabajar con alguien que me conoce y sabe cómo sacar lo mejor de mí», explicó James. Sobre lo que hace al alemán el hombre adecuado, añadió: «Creo que es uno de los mejores entrenadores. Para mí, ha ganado al más alto nivel. Ha dirigido varios equipos de talla mundial y creo en él, en su estilo de juego y en lo que quiere. Saca lo mejor de cada jugador y del equipo».
Superar el dolor de perderse algo
Perder el Mundial 2022 por una lesión de rodilla sigue motivando a James. Ver el torneo desde la grada aumentó su determinación y su deseo de callar a los escépticos. Ahora, en plena forma y con el brazalete del Chelsea, cree que puede ayudar a un verano histórico para el fútbol inglés.
«Mucha gente dudó de mí y me dio por perdido. Pero [eso] me dio muchas ganas de volver más fuerte», admitió James. «Siempre supe que era lo suficientemente bueno y que volvería a estar en forma. Desde 2022, cuando me perdí Qatar, he tenido en mente jugar el Mundial, levantar la Copa y ayudar a mi país. Por eso he trabajado sin descanso».
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Construir un legado para el futuro
Aunque la historia de la selección inglesa está llena de «generaciones doradas» que no triunfaron, James piensa solo en el presente. Reconoce la calidad de la plantilla, con jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane, pero insiste en que el equipo lucha por su propia gloria, no por saldar cuentas del pasado. Su compromiso con el Chelsea, tras firmar un contrato a largo plazo, sigue siendo la base de su carrera.
«Cada vez que te pones la camiseta, solo quieres representar a Inglaterra de la mejor manera posible, y esa manera es ganar trofeos», afirmó James. Como líder, reconoce que la capitanía le ha hecho madurar: «Ahora soy mayor, tengo más experiencia. La vida y el fútbol son muy distintos, pero ser capitán me ha hecho entender mejor de dónde viene cada uno y su cultura. Siempre intento que se sientan cómodos, porque llegar al Chelsea es llegar a uno de los clubes más grandes del mundo, y cuanto más cómodos estén, mejor rendirán».